Yeniden yargılama kararının ardından Fenerbahçe'den ilk açıklama

13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin şike davasında yeniden yargılama kararının sonrası sarı lacivertli camiadan ilk açıklama basın sözcüsü Mahmut Uslu'dan geldi. Uslu, “Türk adaletine ve yargısına teşekkür ederiz. Türk halkının yüzde 80’i bunun haksız bir dava olduğuna inanıyor. Onların da rızası ile biz adaletin yerine gelmesi için çalışacağız." İfadelerini kullandı. Mahmut Uslu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

‘Türk yargısına teşekkür ederiz’

Çok Heyecanlı ve güzel bir gün. Türk adaletine ve yargısına teşekkür ederiz. Sayın Başkan içeri girdiği ilk günden beri biz şike yapmadık demesine rağmen maalesef karar alınmıştı. Bunun anlamı şu; Biz adaletli bir şekilde yargılanmak istiyoruz. Biz af istemedik. Fenerbahçe camiası adaletli bir yargı önünde yargılanacak. Bu değişiklikler sadece Fenerbahçe Başkanı ve diğerleri için değil Balyoz diğer davaların da yargılaması için örnek olacaktır. Bazı kurumların Türkiye’yi satması ile gerçekleşti bu durum.

‘Türk halkının yüzde 80'i...’

Başka bir kulübün işleri olmadan buna müdahale etmeleri, bazı televizyonlar 10 dakika okudukları metinleri anlamadan sanki yargılama yokmuş gibi yazmaları bizim önümüzde daha çok yolumuz olduğunu gösterdi. 3 Temmuz’da ben yoktum. Sayın Başkanın arkasında dimdik duran Fenerbahçe camiasını kutlamak istiyorum. Her babayiğitin harcı değildir yaptıkları. Türk halkının yüzde 80’i bunun haksız bir dava olduğuna inanıyor. Onların da rızası ile biz adaletin yerine gelmesi için çalışacağız."

‘Başkan'ın talimatı ile UEFA ile görüştük’

İlk defa açıklıyorum. Başkanın talimatı ile UEFA ile görüştük. UEFA bize dosya kapandı dediği için bir ceza gelmeyeceğini söyledik. UEFA bunu açıklamamız için bizden söz almıştık. Biz mahkemeye gideceğiz dedik. 'Biz bir şey yapamayız' dediler. 'Polis raporu vardır' dediler. Biz de polisin neler yaptığını anlattık. 'Peki yeniden yargılama olursa ne olacak' dedik. Şaşkınlıkla baktılar. Böyle bir şey akıllarından bile geçmiyordu. Bazı kurumların Türkiye’yi satması ile gerçekleşti bu durum. Bir sürü takım gidemiyor. Yazık değil mi Türk futboluna? Bu karar Türk futbolunun önünü açacak. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir karar yoktur, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yargılama yoktur…

Yargıya bir kez daha inanmaya mecbur olduğumuzu gösterdik. Adalete Fener Yak demiştik. İnşallah adalete Fener yakmaya devam edeceğiz…"



Resmi siteden duyurdular

Öte yandan Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi de kısa bir açıklama ile haberi duyurdu. Siteden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sözde şike davasında, Başkanımız Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu sanıkların, "Yeniden Yargılanma" ve "İnfazın Durdurulması" talebini kabul etti. Yeniden yargılama kararı ile birlikte, sanıklar hakkındaki kesinleşmiş cezalar bozulmuş oldu."