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Spor

Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu

Yıldırım, rakip takımın başkanına tokat atmıştı

08 Mayıs 2017 23:27

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe maçında protokol tribününde çıkan olaylarla ilgili dosyayı karara bağladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası verildi.

Savcılık soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakındoğu Üniversitesi BaşkanıIşık Eyigün'ün şikâyeti üzerine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırımhakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatmıştı.

Spor Genel Müdürlüğü de dünkü maçta protokol tribünündeki kavgaya ilişkin inceleme başlatmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da konuyu yakından takip edeceğini söylemişti.

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