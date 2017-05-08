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Spor

Savcılık, Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlattı

Yıldırım, Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigün'e tokat atmıştı

08 Mayıs 2017 15:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigün'ün şikâyeti üzerine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlattı.

Spor Genel Müdürlüğü de dünkü maçta protokol tribünündeki kavgaya ilişkin inceleme başlatmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da konuyu yakından takip edeceğini söylemişti.

 

Federasyon disiplin kuruluna sevk etti

 

Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörlüğü, Bilyoner.com KBL Final Serisi'ndeki Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı Disiplin Kurulu'na sevk etti. Federasyon Başkanı Hidayet Türköğlu olayla ilgili olarak, "ürkiye Basketbol Federasyonu olarak; Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylardan büyük bir üzüntü duydum. Basketbolumuzu bu tür olaylardan arındırmak üzere Federasyon olarak kararlı duruşumuza devam edeceğiz. Nitekim; bu müsabakada yaşanan olayın sorumluları da Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş olup, Disiplin Kurulumuz ayrıntılı inceleme ve değerlendirme yaparak en kısa zamanda kararını verecektir. Asla tasvip etmeyeceğimiz bu olay nedeniyle duyduğum üzüntüyü bir kez daha paylaşır; benzer olayların tekrar etmemesi uğruna gerekli tüm tedbirlerin alınacağından kimsenin kuşkusunun olmamasını isteriz" açıklamalarını yaptı.

 

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