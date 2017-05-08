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Spor

Erman Toroğlu'ndan Aziz Yıldırım'a: Kimsin lan sen!

Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmasıyla ilgili inceleme başlatılmıştı

08 Mayıs 2017 01:10

A Spor'da yorumculuk yapan Erman Toroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Spor Genel Müdürlüğü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atması hakkında konuşan Toroğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a "Kimsin lan sen" ifadelerini kullandı. 

Toroğlu şunları söyledi:

"Adam bir daha olsa yine döverim diyor ya. Kimsin lan sen döveceksin rakip kulüp başkanını? Ben ona lan diyorum. Çünkü o da rakip kulüp başkanına lan diyor. Ben de ona 'Kimsin lan sen' diyorum. Ama sen haklısın Aziz Yıldırım. Türkiye'de ne savcı var ne de hakim var. Senden korkuyorlar Aziz Yıldırım. Türkiye'de savcılar, hakimler Adalet Bakanlığı senden korkuyor. Helal olsun sana lan, yürü be. Sen yakında hakim de savcı da döversin. Yeter lan yeter be, sen kimsin..." 

 

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