Aziz Yıldırım'ı sahaya indiren Kalinic'ten 'abarttım' özrü

Fenerbahçe ve CSKA Moskova'nın karşı karşıya geldiği THY Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın müdahalesine kadar uzanan gerginliğin taraflarından Nikola Kalinic, twitter hesabından paylaştığı mesajda, Rus taraftardan özür diledi.

Kalinic, "Olayı biraz abarttım ama takımı uyandırmak için buna gerek duydum. O Rus taraftardan özür diliyorum." dedi.

Sırp oyuncu basketbolda bir topun bazen galibi ya da mağlubu belirlediğini, gelecek sezon daha güçlü ve akıllı olacaklarını da yazdı.

