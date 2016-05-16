Aziz Yıldırım'ı çıldırtan olay

CSKA Moskova'nın Fenerbahçe'yi 101-96 yenerek Euroleague şampiyonu olduğu karşılaşmada, ilginç anlar yaşandı.

Rus ekibinin hücumunda topu kapan Fenerbahçeli Kalinic, fast break'e çıktığı sırada rakibinin sert darbesine maruz kaldı ve saha kenarına doğru sürüklendi.



Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, en ön koltukta oturan bir Rus taraftar sarı lacivertli oyuncuyu itti.

Kalinic, taraftarı hakeme şikayet ederken, birkaç koltuk ötede oturan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ayağa kalkarak Rus taraftarın üzerine yürüdü.

Yıldırım güçlükle sakinleştirilirken, Fenerbahçe Takım Menajeri Ömer Onan ve diğer idareciler hakemden söz konusu taraftarın çıkarılmasını istedi. Ancak hakemler ilginç bir karar alarak Rus taraftarı dışarı çıkarmadı.

Nikola Kalinic'e vuran kişinin Rus petrol şirketi SIBUR'un CEO'su Dmitry Konov olduğu ortaya çıktı.