Fenerbahçe şampiyonluğu uzatmada kaçırdı: 96-101

Basketbol THY Euroleague Dörtlü Finali'nin final maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova, normal süresi 83-83 biten maçın uzatma bölümünde Fenerbahçe'yi 101-96 yenerek Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Tarihinde ilk kez final oynayan Fenerbahçe, ikincilikte kaldı.



İlk iki periyodu 50-30 geride kapatan Fenerbahçe, özellikle 3 ve 4. periyotlardaki üstün oyunuyla karşılaşmayı uzatmalara götürdü ancak şampiyonluk sevincini yaşayamadı.

Fenerbahçe, Euroleague'de ikinci olarak, kupa tarihinde final oynayan ilk Türk takımı unvanını aldı.

Fenerbahçe, Final Four ilk maçında Laboral Kutxa'yı uzatmalarda 88-77 mağlup ederek, final oynama hakkını kazanmıştı.

Rus temsilcisi CSKA Moskova ise Lokomotiv Kuban'ı 88-81 yenerek finale kalmıştı.



Periyot sonuçları

Fenerbahçe-CSKA Moskova: 20-22 (ilk periyot)

Fenerbahçe-CSKA Moskova: 30-50 (ikinci periyot)

Fenerbahçe-CSKA Moskova: 53-69 (üçüncü periyot)

Fenerbahçe-CSKA Moskova: 83-83 (dördüncü periyot)

Fenerbahçe-CSKA Moskova: 96-101

Karşılaşma böyle geçti





Final maçı oldukça tempolu başladı. İki takımda dış şutlardan isabet buldu ve Fenerbahçe, ilk 3 dakikayı 11-7 önde geçti. Kenardan gelen Teodosic'in etkili oyunuyla CSKA Moskova, 8-0'lık seri yakalayarak 6. dakika içinde 15-11'lik üstünlük yakaladı. Hickman'ın yönlendirdiği hücumlardan sayılar bulan Fenerbahçe, çeyreğin son dakikasında rakibini yakalasa da CSKA Moskova, ilk periyodu 22-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda duran Fenerbahçe karşısında CSKA Moskova, Teodosic ve De Colo'nun etkili oyunuyla 18. dakikada farkı 16'ya kadar taşıdı: 30-46. CSKA Moskova, ilk yarıda 20 sayılık avantaj yakalayarak soyunma odasına 50-30 üstün gitti. İlk yarının son 6 dakikasında CSKA Moskova, 24-3'lük seri yakaladı.

Üçüncü çeyreğin başında Hines'ın basket faulüyle farkı 21'e (32-53) çıkaran CSKA Moskova'ya sarı-lacivertliler tam saha baskı uyguladı. Bu taktiği tutan Fenerbahçe, rakibini top kayıplarına sürüklemesine rağmen hücumda etkili olamayınca 26. dakikayı CSKA Moskova, 55-37 önde geçti. CSKA Moskova final periyoduna 16 sayılık avantajla girdi: 53-69.

Son periyotta Fenerbahçe önemli bir geri dönüşe imza atarak maça ortak oldu. Son çeyreğe Fenerbahçe baskılı başladı. Sarı-lacivertliler, Datome, Antic ve Udoh'un basketleriyle 34. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 66-74.



CSKA Moskova'ya oldukça sert savunmasıyla adeta potayı göstermeyen Fenerbahçe, bitime 2 dakika kala Ali Muhammed'in sayılarıyla farkı 1 sayıya indirdi: 78-79. Son çeyrekte etkili oynayan Ali Muhammed'in 3 sayılık basketiyle Fenerbahçe 21 sayı farkı kapattı ve son 43 saniyede eşitliği sağladı: 81-81.



Sarı-lacivertliler Sloukas'ın serbest atışlarıyla son 20.8 saniye kala uzun süre sonra öne geçti: 83-81. Khryapa'nın basketiyle maça 1.9 saniye kala tekrar eşitlik geldi: 83-83. Fenerbahçe, son hücumu Udoh'la değerlendiremeyince maç uzatmaya gitti: 83-83.

Fenerbahçe uzatma bölümüne yarı final maçında olduğu gibi yine iyi başladı ve Sloukas'ın 3 sayılık basketiyle 41. dakikada tekrar öne geçti: 86-83. De Colo ve Teodosic'in hücumdaki etkili oyunuyla CSKA Moskova bitime 2 dakika 10 saniye kala 3 sayılık üstünlük yakaladı. 88-91. Kalan bölümde daha az hata yapan CSKA Moskova, maçı 101-96 kazanarak şampiyon oldu.