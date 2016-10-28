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Spor

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a önlem!

Ali Koç'un taraftarları tribüne çağırması, Aziz Yıldırım'ı harekete geçirdi

28 Ekim 2016 12:54

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Stadı'nda gelebilecek tepkilere karşı muhalif sesleri susturmayı planlıyor.

Fenerbahçe’de Ali Koç’un başkan adayı olması başta Aziz Yıldırım ve ekibinin keyfini kaçırdı.

Koç, adaylığını açıkladığı gün taraftarlara seslenerek, “Gidin tribünleri doldurun” demişti.

Taraftarların Ali Koç’un bu çağrısıyla Karabükspor maçında tribünleri doldurma kararı alması yönetimi tedirgin etti. Koç lehine yapılacak tezahüratlardan çekinen Aziz Yıldırım, şimdi karşı hamleye hazırlanıyor. 

Fenerbahçe Başkanı daha önceki maçlarda olduğu gibi tribünlerin boş kalan bölümlerini yine Fenerbahçe Koleji öğrencileri, altyapı sporcuları ve aileleriyle doldurmayı planlıyor.

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