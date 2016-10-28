Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a önlem!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Stadı'nda gelebilecek tepkilere karşı muhalif sesleri susturmayı planlıyor.

Fenerbahçe’de Ali Koç’un başkan adayı olması başta Aziz Yıldırım ve ekibinin keyfini kaçırdı.



Koç, adaylığını açıkladığı gün taraftarlara seslenerek, “Gidin tribünleri doldurun” demişti.



Taraftarların Ali Koç’un bu çağrısıyla Karabükspor maçında tribünleri doldurma kararı alması yönetimi tedirgin etti. Koç lehine yapılacak tezahüratlardan çekinen Aziz Yıldırım, şimdi karşı hamleye hazırlanıyor.

Fenerbahçe Başkanı daha önceki maçlarda olduğu gibi tribünlerin boş kalan bölümlerini yine Fenerbahçe Koleji öğrencileri, altyapı sporcuları ve aileleriyle doldurmayı planlıyor.