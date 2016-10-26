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Spor

Ali Koç için tribünler dolacak

Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına aday olması, taraftarda heyecan yarattı

26 Ekim 2016 11:17

Eski Fenerbahçe yöneticisi Ali Koç'un başkanlığa talip olduğunu açıklamasının ardından taraftarlar, Karabükspor maçında eski yönetici için tribünlerin doldurulması çağrısı yaptı.

Ali Koç'un, ilk yapılacak olan kongrede aday olacağını duyurması, Fenerbahçe camiasında büyük ses getirdi.

 

Kan değişikliği şart

 

Taraftarının küsüp tribünleri doldurmadığı, futbol takımının ise istikrarsızlığının sürekli eleştirildiği sarı-lacivertlilerde ünlü işadamının, “Şartlar ne olursa olsun ilk kongrede adayım” açıklaması yeni bir heyecan yarattı. Sarı-lacivertlilerde kan değişikliğinin şart olduğunu belirten camianın, Ali Koç ismi üzerinde yoğunlaştığı sızan bilgiler arasında.

Fenerbahçe taraftarları, gerek camiada yaşanan sıkıntılar gerekse de sportif başarısızlık nedeniyle uzun zamandır takımının maçlarına gitmeyerek tepkisini ortaya koyuyordu.

Ünlü işadamının adaylığını açıklaması sonrasında sarı-lacivertli renklere gönül verenler, sosyal paylaşım siteleri üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yaşadıkları heyecanı gösterdi. Taraftarlar, Karabükspor ile oynanacak karşılaşmada, Ali Koç için tribünleri doldurma çağrısında bulundu.

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