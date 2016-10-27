"Ali Koç'un adaylığı iyi planlanmış bir şov, adaylık metnini de Aziz Yıldırım yazmış"

Sabah Gazetesi spor yazarı Hıncal Uluç, Ali Koç'un Fenerbahçe başkan adaylığını açıklamasının Aziz Yıldırım'ı kurtarma hamlesi olduğunu belirterek, "Oyunu geliştirmek için Ali ve Aziz Beyler, bugün yarın, yalancıktan kavga bile ederlerse şaşmayın!" ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç'un Sabah Gazetesi'nin 27 Ekim 2016 tarihli nüshasında yayımlanan "Aziz Yıldırım’ı “Kurtarma” Müdürü, Ali Koç!.." yazısı şöyle

Aziz Yıldırım’ı “Kurtarma” Müdürü, Ali Koç!..

Ali Koç'un istifasını açıklaması olayı, Aziz Yıldırım tarafından tezgahlanmış ve Koç'un okuduğu istifa metni, bizzat Yıldırım tarafından hazırlanmıştır.

Bir defa zamanlamaya bakın..

Fenerbahçe Başkanlığı'na adaylığını ilk açıklayan, Aziz'in kulüpten ihraç ettirdiği gerçek muhalif, Sadettin Saran oldu. Mahkeme kararı ile geri dönen Saran "Ben adayım" dedi. Bizzat sahip olduğu geniş medya imkanları ve serveti ile Saran, Yıldırım'ı devirebilecek güçteydi. Saran "Adayım" derken bir cümle ekledi.

"Ali Koç aday olursa onu desteklerim.." Ali Koç, Saran'ın bu sözleri üzerinde durmadı bile.. Sustu..

Ne zaman konuştu.. Fenerbahçe'nin Konya deplasman maçına saatler kala.. Öyle ki konuşması maç naklen yayınının üzerine alt yazı olarak bindi. Konya maçını izleyen milyonlarca Fenerli haberi ayni anda aldılar.

"Ali Koç Başkan adayı.." Hepsi o..

Niye o gün, o saatte, bir düşünün bakalım?.

Fener lige berbat başlamış.. Aziz Yıldırım, zorbalıkla kombinelerini iptal ettirdiği, tribünlerini kapattırdığı muhalif gurupların yokluğuna rağmen kendi stadında protesto edilmeye başlanmış. Deplasmana gittiği Konya'da uçaktan inerken yuhalanmış.

"İstifa" diye kıyamet dört bir yanda kopar olmuş..

Konya maçı da bayağı tehlikeli bir deplasman.

Fener gene yenilirse, Aziz'in sandalyesini devirecek kıyamet kopabilir..

Bunu nasıl önlersiniz?.

Takıma "Yenilme" emri vererek.

Volkan'ın daha 30'uncu saniyeden itibaren avut atışlarını 30- 40 saniyede yaptığını sadece maçın hakemi fark etmedi..

Ama ya yenilirlerse..

Hem gündemi değiştirecek, hem de "İşte Ali Koç geliyor, daha ne istiyorsun" dedirtecek bir eylem.. Aynı zamanda "Ali Koç aday olursa, onu desteklerim" diyen Saran'ı da kendi sözleriyle anında devre dışı bırakan bir oyun.

Ali Koç'un açıklamasını milyonların maç anında öğrenmeleri..

Bu kadarla komplo teorisi olmaz tabii.

Bir de Koç'un "Adaylık Açıklaması"na bakın..

Efendim, sokak, tribün çağrıları ile Fenerbahçe kongre yapmazmış. Yapsa da o aday olmazmış zaten. Koç Bey, sadece normal kongrede, yani 2018'de aday olabilirmiş.

Yıl 2016... 2018'e kadar gün ola, devran döne, kim öle, kim kala..

Koskoca Fener camiası ile alay eden bir açıklama, "Ya kaybedilirse" diye dehşetle düşünülen bir maça saatler kala, aynen Aziz Yıldırım'ın sözlerini kopya ederek, ayni cümleler ve ayni sözcüklerle yapılırsa, benim gibi ahlaksız ve şerefsiz bir köşe yazarının aklına ne gelir?.

Oyunu geliştirmek için Ali ve Aziz Beyler, bugün yarın, yalancıktan kavga bile ederlerse şaşmayın!.