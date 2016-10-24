Ali Koç, Fenerbahçe Başkanlığı'na aday oluyor

İş adamı Ali Koç ilk kongrede Fenerbahçe Başkan adayı olacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpte son seçimde Aziz Yıldırım'ın karşısına başkan adayı olarak çıkan Hulusi Belgü, Ali Koç'un 1907 Derneği'nin toplantısında, "Yönetim belirleyeceği ilk kongrede adayım ancak kongre çığırtkanlığı yapmıyoruz" dediğini duyurdu.

Belgü, Ali Koç'un şartlar ne olursa olsun en geç 2018 Mayıs'ta başkanlığa aday olacağını söyledi.

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Ali Şen, "Fenerbahçe taraftarı ve bütün camia, bir kişinin gelip göreve talip olmasını, 'Ben buradayım, merak etmeyin.' demesini bekliyor. Herkesin ve bizim gönlümüzdeki isim Ali Koç'tur" diye konuşmuştu.