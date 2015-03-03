T24 LogoT24 Logo
Spor

Aziz Yıldırım'a 60 gün hak mahrumiyeti cezası

Hakem Özgür Yankaya için "Bir daha stadımıza gelemez, gelse de çıkamaz" diyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a PDFK'dan ceza geldi

03 Mart 2015 19:24

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a, 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası verdi.

DHA'nın haberine göre, Aziz Yıldırım, 26 Şubat'ta Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı basın açıklamasında, Akhisar Belediyespor maçıın hakemi Özgür Yankaya için, "Bir daha stadımıza gelemez, gelse de çıkamaz" ifadesini kullanmıştı.
      
TFF'den yapılan açıklamaya göre Aziz Yıldırım, sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı iki aylık bir cezayla karşı karşıya kaldı.
      
Yıldırım, sarı-lacivertli takımın 8 Mart Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Galatasaray ile yapacağı derbi maçı statta izleyemeyecek.

 

ETİKETLER

aziz yıldırımözgür yankayapfdktff

İlgili Haberler

Aziz Yıldırım'dan tehdit: Özgür Yankaya bizim maçımıza gelirse stattan çıkamaz

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Akhisar Belediyespor maçının hakemi Özgür Yankaya'nın 'mimli' olduğunu söyledi

'O stattan çıkamaz' açıklaması yapan Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım açıklamaları sebebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24