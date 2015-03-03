Aziz Yıldırım'a 60 gün hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a, 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası verdi.

DHA'nın haberine göre, Aziz Yıldırım, 26 Şubat'ta Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı basın açıklamasında, Akhisar Belediyespor maçıın hakemi Özgür Yankaya için, "Bir daha stadımıza gelemez, gelse de çıkamaz" ifadesini kullanmıştı.



TFF'den yapılan açıklamaya göre Aziz Yıldırım, sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı iki aylık bir cezayla karşı karşıya kaldı.



Yıldırım, sarı-lacivertli takımın 8 Mart Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Galatasaray ile yapacağı derbi maçı statta izleyemeyecek.