T24 LogoT24 Logo
Spor

'O stattan çıkamaz' açıklaması yapan Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım açıklamaları sebebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi

26 Şubat 2015 19:57

Fenerbahçe'nin 2-1 yenildiği Akhisar Belediyespor karşımaşmasının hakemi Özgür Yankaya için, "Özgür Yankaya bizim maçımıza gelirse stattan çıkamaz" diyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım açıklamaları sebebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'nin resmin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "FENERBAHÇE A.Ş. Kulüp Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın 25.02.2015 tarihinde medyada yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 38. maddesi uyarınca 26.02.2015 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

 

ETİKETLER

aziz yıldırımözgür yankayafenerbahçeakhisar belediyesporpfdk

İlgili Haberler

Aziz Yıldırım'dan tehdit: Özgür Yankaya bizim maçımıza gelirse stattan çıkamaz

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Akhisar Belediyespor maçının hakemi Özgür Yankaya'nın 'mimli' olduğunu söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24