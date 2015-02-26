'O stattan çıkamaz' açıklaması yapan Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe'nin 2-1 yenildiği Akhisar Belediyespor karşımaşmasının hakemi Özgür Yankaya için, "Özgür Yankaya bizim maçımıza gelirse stattan çıkamaz" diyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım açıklamaları sebebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.



TFF'nin resmin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "FENERBAHÇE A.Ş. Kulüp Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın 25.02.2015 tarihinde medyada yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 38. maddesi uyarınca 26.02.2015 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."