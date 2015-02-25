Aziz Yıldırım'dan tehdit: Özgür Yankaya bizim maçımıza gelirse stattan çıkamaz

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-1 yenildikleri Akhisar Belediyespor maçının hakemi Özgür Yankaya'nın bir daha Kadıköy'de maç yönetmesi durumunda stattan çıkamayacağını söyledi.

Aziz Yıldırım'ın konuşmasından satır başları söyledi:

"Bir kere hakem hata yapabilir bunu kabul ediyoruz. Hakem hata yaptığında da onun kata yaptığını kabul eden de MHK ve Federasyondur. Oyuncu oyunu uzatmak için zaman kazanmak için topu bekletiyor. Şimdi Emre'ye yapılan hareket kırmızı kart. Mehmet Topal'a yapılan hareket ise tamamen hakemin dağılması. 'Özgür at at' diye bağırıyor, Yusuf Namoğlu duymamış. Bizim kaç maçta yan hakemle oyuncularımızı attılar. O ara İsmail hoca yanında dinliyor, oyuncular dinliyorlar. Hepsi mi yalan söylüyor? Hakemi koruyamazsın. Hakem 8.2 alamaz.



Avantaj pozisyonlarında topu kesti. Maçın başındaki Akhisar maçlarındaki faullere sarı kart göstermedi. Dün hakem maçı katletti. Akhisar galip geldi onları tebrik ederiz.

Hakem hataları Trabzon maçıyla başladı. Yakaladığımız pozisyonları atmış olsaydık maçı galip çıkarmıştık.

'Bu arkadaş zaten mimli'

Bu arkadaş zaten mimli. Antep maçında Galatasaray gol atıyor ayağını sallıyor. Drogba'ya penaltı yok penaltı veriyor. Devrede ben, 'doğru dürüst idare edin dedim' idare ettiler.

8 maç öncesinde diğer takımların yöneticilerin başkanları hakem ne yapacak diye konuştuk mu? Bülent Yıldırım'ı değiştirme potansiyeli vardı hayır biz oynarız dedik. Konya'ya gideceğiz konya Başkanı çıkıyor diyor ki burada orta oyunu oynanıyor. Şimdi biz ne diyelim?

'Özgür Yankaya bir daha bizim maçımıza gelirse stattan çıkamaz'

Haftaya inşallah Konya'da hakem hatası olmaz. Türkiye kötü bir dönemde geçiyor. Federasyon çıkıp deseydi ki, 'hakemimiz hata yaptık gerekli cezayı vereceğiz' bugün problem olmayacaktı. Özgür Yankaya bir daha bizim maça gelemez. Gelirse de o stattan çıkamaz.

Taraftar 90 dakika tepki koyacak ya. Bizi zorlamasınlar valla sahanın ortasına otururum. Bırakın biz kendi kendimize kızarız. Ricam, Federasyon hakemine ne ceza vereceğini açıklasın. Ayıp yani.

'Ne yapalım adam mı dövelim'

Bu açıklamalarımdan sonra bana ceza verseler ne düzelecek. Bir tek maçı canlı izleyemiyorum. Konuşuyoruz sonra düzelmiyor. Ne yapalım dövelim mi? Siz hiç bir şey yapmıyorsunuz."