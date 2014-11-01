'Aziz Yıldırım Türk futbolundan el çektirilmeli'

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, 90+6'da gelen golle yendikleri Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı hedef alan sözler sarf etti.

'Türk futbolundan eli çektirilmeli'

spordasondakika.com'un haberine göre, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın son açıklamalarıyla ilgili, "Fenerbahçe'nin başında olan değerli futbol başkanını bir daha Fenerbahçe yönetiminde olmasını değil üyeliğinden dahi azleder, onu oradan kurtarırım. Hem yaptığı hareketlerle, konuşmalarıyla kulüplerimizi yaralıyor hem Türk futboluna büyük yara veriyor" dedi.

Cavcav, Aziz Yıldırım'ın Türk futbolundan elinin çektirilmesi ve Fenerbahçe üyeliğinin düşmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.