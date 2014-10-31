Aziz Yıldırım: Gerekirse hakem odasını basarım

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, PFDK'dan aldığı 60 günlük hak mahrumiyeti cezasına ilişkin olarak, hakem odası basmadığını ancak gerekirse basabileceğini söyledi.



Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik heyet ve futbolcularla yemek yiyen Aziz Yıldırım, FBTV'de bir bölümü canlı yayınlanan yemekte oyunculara yönelik yaptığı konuşmada, Beşiktaş maçından sonra 8 maçın 5'ini kendi sahalarında oynayacaklarını kaydederek, "Beşiktaş'ı yenerseniz, ilk devre 7-8 puan önde bitiririz" dedi.

'Galatasaray'ı kötü günler bekliyor'

Konuşmasında Galatasaray ve Beşiktaş ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapan sarı-lacivertli kulübün 1 numarası, "Galatasaray'ın hiçbir gücü yok. Galatasaray'ı daha kötü günler bekliyor. Beşiktaş'ın arkası da boş. İyi gidebilmek için ekonomik olarak güçlü olmak lazım. Yani para olacak. Sizler iyi giderken, paraları alamazsanız o zaman fizik olarak düşüş başlar" diye konuştu.

'Gerekirse hakem odası basarım'

Fikret Orman'ın açıklamalarına yanıt veren Yıldırım, "Beşiktaş hakemlerle ilgili konuşuyor. Bu hafta hakemi gözleyeceklermiş. Soyunma odasına giderken yolda gördüm, söyledim. Hakem odası basmadım, koridorda söyledim. Devre arasında yanlış yaptığını yüzlerine söylüyorum. Gerekirse basarım, onu da bilsinler.



Fenerbahçe'nin haklarının yenmesini engellemek için bunu da yaparım. Yıldırım Demirören de zamanında hakem odasına, rakip soyunma odasına gitmedi mi? Her şeyi bize bağlıyorlar, saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.