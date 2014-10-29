Aziz Yıldırım istedi, taraftar maça alınmadı

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde karşı karşıya gelen Fenerbahçe - İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında bilet krizi yaşandı.



Karşılaşma öncesi gişelerden bilet satılması üzerine yaklaşık 300 taraftar bilet alarak içeri girdi. Bu sırada Genç Fenerbahçeliler (GFB) grubu da 200 kişilik bir grup halinde salona geldi ve bilet almak için kuyruğa girdi.

GFB grubunun gelmesi üzerine, sarı-lacivertli kulübün bazı yöneticileri gişeye giderek kimlik fotokopisi olmadan bilet satılamayacağını söyledi.



Bunun üzerine bilet satışları durduruldu ve yaklaşık 400 kişilik grup dışarıda kaldı. Taraftarlar kimlik fotokopileri olmasına rağmen içeri giremediklerini belirterek isyan ettiler. Bilet satışının tamamen durdurulması üzerine 200 kişilik GFB grubu üyeleri de salona giremedi. Yaklaşık 4 otobüs dolusu çevik kuvvetin önlem aldığı salon önünde bekleyen taraftarlar daha sonra içerideki arkadaşlarının da bu durumu protesto edip salonu terk etmeleri üzerine dağıldılar.

GFB üyeleri salonun etrafında bekledi

GFB üyeleri karşılaşmaya alınmayınca salonun etrafında bekledi. Bunun üzerine bilet satışları durduruldu ve yaklaşık 400 kişilik grup dışarıda kaldı. Taraftarlar salonun önünde bekleyişini sürdürürken, 4 otobüs dolusu çevik kuvvet herhangi bir tatsızlık yaşanmaması için salonun etrafında bekletiliyor.

Gerginlik yeni değil

GFB üyeleri, Fenerbahçe'nin son şampiyonluk kutlamasında başkan Aziz Yıldırım konuşma yaptığı sırada Alex de Souza lehine slogan atmış, Yıldırım bunun üzerine GFB'nin olduğu tribüne dönerek, "Paralı köpekler, ahlaksızlar" diye bağırmıştı.



GFB üyeleri bu çıkışa rağmen Fenerbahçe'nin futbol, basketbol ve voleybol maçlarında "Ersun Yanal" lehine tezahürat yapınca, Aziz Yıldırım bu kez, "Yine aynı grup. Bunları tribüne sokmayacağım" diye konuşmuştu.