Aziz Yıldırım, TFF'ye savaş açtı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, protokol tribünündeki eski 2. başkanı Nihat Özdemir’e doğru söylediği bu sözler büyük yankı uyandırdı. Kulislerde, Yıldırım’ın, federasyonu ‘değiştirmek’ istediği iddiası düştü.

Fenerbahçe’nin, TFF başkanlığına aday olacağını açıklayan, Rıdvan Dilmen'i destekleyeceği öne sürülüyor. Buna göre TFF'yi olağanüstü genel kurula taşımak için imza toplayacak Aziz Yıldırım, Dilmen'i öne sürecek.

Nihat Özdemir'e istifa baskısı

Dedikodulara göre Aziz Yıldırım, TFF Başkanvekili Nihat Özdemir'e çok kızgın. Özdemir'in, kendisini ‘şike kumpası' döneminde yalnız bıraktığına inanan Yıldırım, Fenerbahçe kontenjanından TFF'ye giren kulüp eski ikinci başkanını istifaya zorlayabilir.