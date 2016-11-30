Rıdvan Dilmen: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a abim olarak gidip, icazet alırım

TFF başkanlığına aday olacağını açıklayan Rıdvan Dilmen, "Adaylık konusu ciddi olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir abim olarak gidip icazet alırım." dedi.

Geçtiğimiz günlerde 2019 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına aday olacağını açıklayan Rıdvan Dilmen, TRTSpor'da konuyla ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Federasyonda hiç eski futbolcu yok"

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satır başları şöyle: "Şu an 2019'a kadar devam eden bir federasyonumuz var. Eleştirilerimiz olsa da federasyonumuzun yanındayız. Bir futbolcunun da bu görevi yapabileceğini düşünüyorum. Benim ağzımdan laf bir kere çıkar. Böyle bir çıkış yaptım ve bunun arkasındayım.



Bu görevi benden daha iyi yapacak futbolcu arkadaşlarım da var. Hiç eski futbolcu yok. Ekibimde herkes de eski futbolcu olmayacak. Örneğin 4 tanesi eski futbolcu olabilir, yabancı dili olan, kültürlü, insan ilişkileri iyi olan isimler olabilir. Bunun dışında %70'inin de ekonomisti olacak, hukukçusu olacak, iş adamı da olacak. Mesela şu an Federasyonumuzda tamamen iş adamı olan arkadaşlarımız var.

"Başkanım demeye başladılar, hoşuma gitmedi değil"

Beşiktaş-Benfica maçına gittim. Stada doğru yürüyoruz. Taraftarlar sağ olsun hep ilgi gösteriyorlar. Eskiden hocam fotoğraf çekilelim mi şeklinde soruyorlardı. Şimdi 'Başkanım' demeye başladılar. Hoşuma gitmedi değil.

"Sezona eksi puanla başlaması gereken kulüpler vardı"

Benim gibi bu görevi yapacak çok arkadaş var. Ali, Metin gibi çok kişi var. Federasyon seçimlerinin tüzüğünü değişmesi gerekir. Delege yapısı değişmeli. Bunu kulüpler yapabiliyor ancak değiştirmezler. Şu an kulüpler istese federasyonu yıkabilirler. İsim vermek istemiyorum ancak sezona birçok kulüp eksi puanla başlaması gerekiyordu. Yapamadılar çünkü kulüpler yönetiyor.

"Bana hiç oy çıkmazsa da sorun değil"

Cumhurbaşkanı ile asla görüşmedim ama görüşmeyeceğim anlamına gelmez. Adaylık konusu ciddi olduğunda bir abim olarak gidip, ondan icazet alırım. Bu konular ciddi ve zamanlama doğru değil. Cumhurbaşkanı bugün olmasa, 500 milyon gibi paralar olmazdı.



Bana hiç oy çıkmazsa da sorun değil. Kulüpler, federasyonu yönetmeye devam edecekse ben çalışmam. Diyelim ki, Fatih Terim, Mustafa Denizli gibi isimler başkan olacak. Problem değil yanlarında çalışırım. Başta olmam şart değil. Önemli olan futboldan gelen isimlerin olmasıdır."