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Spor

Rıdvan Dilmen: Futbol Federasyonu başkanlığına adayım

Rıdvan Dilmen, federasyon başkanlığının kendisine yakışacağını söyledi

23 Kasım 2016 03:47

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 2019 yılında yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

TRT Spor'da yayınlanan Futbolun Zirvesi açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Türkiye’de futbolu en iyi bilen adamlardan bir tanesiyim. 2019 seçimlerinde sağlığım yeterli olursa evet Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı –hayatımda ilk defa söylüyorum- olmak isterim." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan Levent Özçelik'in sunduğu Futbolun Zirvesi programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dilmen şunları söyledi: "1962 Nazilli doğumluyum. Benim Adım Rıdvan, soyadım Dilmen. Ben tırnaklarımla çalışa çalışa Fenerbahçe ve Milli Takım’da top oynadım. Tırnaklarımla çalışa çalışa Türkiye’nin gelmiş geçmiş 1 numaralı yorumcusu oldum. Futbolda yeni bir moda yarattım. Hatalarım olur. Ben öyle biri gitsin ben geleyim, bu işlerde hiç olmadım. Futbol Federasyonu’nda görev almaya niyetim de yok.

 

"Türkiye’de futbolu en iyi bilen adamlardan biriyim"

 

Ben isteseydim Futbol Federasyonu’nda görev alırdım. 3 sene önce de alırdım, 5 sene önce de alırdım. Ben çok normal, düz ve mutlu şekilde yaşamaya çalışan bir insanım. Yıllarca birilerini bir yere getirmek için kumpaslar kurdular, dümen yaptılar, algı operasyonları yaptılar, hâlâ yapıyorlar da. Bizim o işlere kafamız çalışmaz. Onlar da zannediyorlar ki biz bunları düşünebiliriz. Böyle bir yeteneğimiz yoktur bizim.

Benim Türkiye Futbol Federasyonu’ndan hiçbir beklentim yok. Buradan söyleyeyim de bu algıyı bir kapatsınlar. Ben Futbol Federasyonu’nun herhangi bir yerinde yönetici, ikinci başkan, as başkan, yönetim kurulu, alt yapılar, üst yapılar… İsteseydim, ben bunu hak ediyorum. Ben Türkiye’de futbolu en iyi bilen adamlardan bir tanesiyim. Allahıma şükürler olsun alnımız da ak dolaşan bir insanız. Bunu da hak ediyorum. Futbol kariyerim iyidir, futbol bilgim iyidir. Ama ben hiç düşünmedim.

 

"İlk defa söylüyorum 2019'da adayım"

 

Federasyon başkanlığı ile ilgili de keşke aramızdan birisi olsa 2019 seçimlerinde sağlığım yeterli olursa evet Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı –hayatımda ilk defa söylüyorum- olmak isterim. Yıldırım Bey’in başkanlık süreci bittiği zaman, konjonktür doğruysa, Allah sağlık verdiyse… Belki düşünürüm. Yakışır mı? Bana da yakışır federasyon başkanlığı… Milli Takım Koordinatörlüğü. O da yakışır…"

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