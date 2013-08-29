Aziz Yıldırım tekrar aday olacak mı, F.Bahçe'nin cezası ne zaman başlıyor?

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararının ardından genel kurul üyelerinin önüne gitmeye hazırlanan Fenerbahçe’de Başkan Aziz Yıldırım görevini bırakmayacak. Güvenoyu alarak Yargıtay kararına kadar devam edecek olan Yıldırım, son ana kadar mücadelesini sürdürecek. Kulüpten atılanlar da affedilerek aday olmaları sağlanacak

CAS Fenerbahçe’nin iki yıllık Avrupa kupalarından men cezasını onaylarken, kararı merakla bekleyen Fenerbahçe yönetiminde de ortalık karıştı. Açıklamanın ardından acil toplanan sarı-lacivertliler, kulübün geleceğiyle ilgili kararın bugünkü toplantıda verileceğini açıkladı.

Senad Ok’un Skorer’daki haberine göre, sarı-lacivertlilerin çoğunluğu, Başkan Aziz Yıldırım’ın görevi bırakabileceğini taşırken, Yıldırım’ın düşüncesi ise çok farklı. Yıldırım, genel kurula gidip, güvenoyu alarak yoluna devam etmeyi düşünüyor.

Kongreye gidecek olan sarı-lacivertlilerde bundan önce kulüpten atılan isimler de affedilecek ve aday olmaları sağlanacak. Aziz Yıldırım’ın, en azından Yargıtay sürecinin sonuna kadar başkanlık koltuğunda oturmayı hedeflediği, bu şekilde sonuna kadar mücadelesine devam edeceği dile getirildi.

Bununla birlikte Fenerbahçe camiasında Nihat Özdemir ile Ali Koç’un ismi de başkan adayları arasında geçiyor. Aziz Yıldırım ile kader birliği yapan iki ismin, Yıldırım sonrasında koltuğa oturması isteniyor.

Sarı-lacivertli camiadan başkanlık konusunda baskı gören diğer isim ise Mehmet Ali Aydınlar. TFF Başkanlığı döneminde Aziz Yıldırım ve yönetiminin hedef ismi olan Aydınlar’ın da Aziz Yıldırım’ın karşısına çıkabileceği ifade ediliyor.

Mahkemeye gidiyorlar

Fenerbahçe, CAS’ın kararıyla ilgili, İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvuracak. Hukuksal olarak son noktayı koymaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin yargılama yetkisine ilişkin itirazda bulunması bekleniyor.

UEFA’dan erken yazı!

Bu arada UEFA'nın Fenerbahçe’ye karardan bir gün önce yazı göndererek, “Kuraya kimseyi göndermeyin. Biz size haber vereceğiz” mesajı verdiği öğrenildi. Yazının, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi henüz karar vermeden gönderilmesi manidar bulundu.

‘Tasarruf yönetimde’

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, CAS kararının ardından çok üzüldüklerini dile getirdi. Günay, “Keşke bu cezalar başımıza gelmeseydi” derken, gelecekle ilgili olarak da, “Tasarruf yetkisi yönetimde. Bir yol çizilecek” şeklinde konuştu.

Yönetim mesaj verdi

Fenerbahçe yönetiminin gündeme yönelik açıklaması ise şöyle:

"Fenerbahçe hakkında henüz hiçbir yargı kararı yokken UEFA ile Fenerbahçe’nin alması gereken cezaların pazarlığının yapıldığı bir sistemde hukuk mücadelesi vermek, iç hukukunuzdaki ‘Fenerbahçe’ye özel’ uygulamalara karşı haklı kazanımlar elde etmek hiç kolay olmayacaktır. Aslolan Fenerbahçe’nin menfaatleridir ve bu öncelik tahtında Yönetim Kurulu'muz tarafından kulübümüzün geleceğine dair verilecek kararlar ve yol haritası, 29 Ağustos 2013 Perşembe günü yapılacak toplantıda belirlenecek, alınacak kararlar camiamız ile paylaşılacaktır. Son olarak, herkes bilmelidir ki, konu Fenerbahçe olduğunda kendi kararlarının arkasında duramayanlar, bundan böyle Fenerbahçe’nin alacağı kararlara tabi olacaklardır.”

Ceza ne zaman başlayacak?

UEFA, Fenerbahçe konusundaki kararını bugün verecek ve sarı-lacivertlilerin ceza sürecinin ne zaman başlayacağı belli olacak. Geçtiğimiz günlerde Metalist Kharkiv’e yapılan uygulamaya bakıldığında, sarı-lacivertlilerin cezası bu yıldan itibaren başlayacak, 2014-2015 sezonu sonunda tamamlanacak. Yine Kharkiv örneği gözönünde tutulduğunda, UEFA, PAOK’u Avrupa’ya dâhil ettiği için Türkiye’den başka bir takımın gitmesi zor görünüyor.

Faturası çok ağır

Avrupa kupalarından iki yıl uzak kalacak olan Fenerbahçe, UEFA gelirlerinden de mahrum olacak. Avrupa Ligi grubuna giremediği takdirde yaklaşık 10 milyon Euro’dan (katılım payı ve tahmini grupta toplanacak puanlardan oluşan toplam rakam) olacak olan Fenerbahçe, gruplara alınmaması durumunda evinde oynayacağı maçlarda yaklaşık toplam 6 milyon lira gişe hâsılatını da alamayacak. Fenerbahçe’nin sadece bu yıl içinde kaybettiği rakamın yaklaşık 15 milyon Euro’dan fazla olduğu göze çarpıyor.

Ali Şen: Aday Olmasın

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen, Başkan Aziz Yıldırım’a, “Yeniden aday olma” çağrısında bulundu. CAS’ın kararını değerlendiren Şen, “Karar artık kesin. Kulüp şimdi yalnızca Yargıtay’ın Başkan Aziz Yıldırım’a verilen cezayı bozmasını bekleyecek. Ama bence Yargıtay kararı bozsa da Yıldırım, tekrar aday olmamalı. Kulübe büyük hizmetleri oldu ama yönetimde başkanlık yapabilecek yetenekte başka isimler de var” dedi.

Yönetimde yeniden görev almayacağını, kulübe desteğinin her zaman süreceğini söyleyen Ali Şen, “Fenerbahçe iki yıl Avrupa’dan uzak kalınca gücünü kaybetmez” diye konuştu.

Giderayak iade etsin!

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, CAS’ın açıklamasının ardından kulübün internet sitesinden imalı bir açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu’nun ifadeleri şöyle:

“UEFA’nın ardından CAS’ın verdiği onama kararı sonrası, Fenerbahçe kulübünü, Fenerbahçe sevdalılarını bu duruma düşürenlerin eline hizmet için bir fırsat daha geçti. Bu kararın ardından, kendi kulübünü kaosa itenler, 2010-2011 sezonunun kupasını Türkiye Futbol Federasyonu’na iade ederek ‘Temiz Türk Futbolu’ adına giderayak ilk kez bir hizmette bulunabilirler.”

Fenerbahçe tekrar yargılanır mı?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve PFDK eski üyesi Doç. Dr. Mahmut Kaşıkçı, TFF’nin bugün yürürlükte olan kuralları dikkate alındığında, CAS tarafından onanan cezanın, yargılamanın yenilenmesine gerekçe olarak algılanmasını beklemediğini dile getirdi.

CAS kararının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun kurullarının ve aldığı kararların ne olacağı da tartışılmaya başladı.

Doç. Dr. Mahmut Kaşıkçı, disiplin yargılamasının iadesi için çeşitli koşulların olduğunu dile getirdi.

Futbol Disiplin Talimatı’ndaki 90. maddeyi hatırlatan Kaşıkçı, “burada yenilemenin yargılananın lehine ya da aleyhine olması halleri farklı ele alınmalıdır. Karar kesinleştikten sonra ceza alan bir şahıs (kulüpler de dahil) hakkında yeni bir yargılama yapılabilmesi için onun ceza almamasını ya da daha az ceza almasını gerektiren yeni delillerin ortaya çıkması vs. gibi sebeplerin varlığı halinde yeni bir yargılama yapılabilir. Aleyhe yargılamanın şartları da belli... Lehe kesinleşmiş bir hükme konu yargılamanın yenilenmesi halinin, ancak bu yargılamanın olağan akışı ve hukuk kuralları dahilinde gerçekleşmediği durumlarda (örneğin: rüşvet, iltimas, delilleri karartma halleri varsa veya maddi gerçeği bulma amacı dışında bir amaçla yargılama yapılmış ise) söz konusu olabilir. TFF’nin bugün yürürlükteki kuralları ve bugüne kadar olan süreç dikkate alındığında, UEFA’nın bir baskısı olmadan yeni bir yargılama yapılacağını sanmıyorum” dedi.

Galatasaray'dan CAS açıklaması

Galatasaray Sportif Direktörü Bülent Tulun, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), Fenerbahçe'nin UEFA organizasyonlarından iki yıl men edildiği cezayı onamasına ilişkin, "Türk futbolu adına üzücü. Fenerbahçe'nin kötü durumda olması Galatasaray'ın işine gelmez. Herşey rekabetten doğar" dedi.

Lazio kulübü yetkilileriyle görüşmek üzere geldiği Roma'da Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bülent Tulun, Fenerbahçe'nin cezasının onanmasıyla ilgili yorumu sorulduğunda, "söylenecek birşey yok. Türk futbolu adına keyifli bir iş değil. Fenerbahçe'nin böyle bir durumda olması Galatasaray için pazarlanabilir (marketable) bir durum değil. Biz Fenerbahçe'yle yarışmak isteriz. Onun kötü durumda olması bizim işimize gelmez" diye konuştu.

Galatasaray'ın da kötü durumda olmasının Fenerbahçe'nin işine gelmeyeceğinin altını çizen Tulun, "Herşey rekabetten doğar; heyecan, alışveriş, statların dolması... Bunların hepsi rekabete bağlı" dedi.

"Aynı şeyi Roma-Lazio için de düşünelim" diyen Tulun, "Mesela Roma 12. sırada ve ceza almış falan diyelim. Bu da Lazio'nun işine gelmez ki. Ben önde olayım hep ama biraz da kafa kafaya gidelim. İşin keyfi de o. Yani Türk futbolu adına üzücü" diye sözlerini sürdürdü.