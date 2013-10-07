T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı!

Aziz Yıldırım, banyo yaparken fenalaştı ve doktorların müdahale etmesi sonucu durumu kontrol altına alındı

07 Ekim 2013 15:44

Soğuk algınlığına yakalanan Aziz Yıldırım'ın büyük tansiyonunun 8, küçük tansiyonunun 4'e kadar düştüğü ve başkanın evinde banyo yaparken fenalaştığı iddia edildi.

Dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçından önce, Bordo-Mavililer'in başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun stada gideceğini açıklamasının ardından gözler Aziz Yıldırım'a çevrilmişti. Hafta içi hastalanan ve bu yüzden kulübün Divan Kurulu'na da katılamayan Yıldırım'ın derbi maç için Saracoğlu'na gidip gitmeyeceği merak konusuydu.

Dünkü Fenerbahçe-Trabzonspor maçına gitmeyen Aziz Yıldırım hakkında endişe verici bir iddia ortaya atıldı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı, tansiyon sebebiyle ölümden döndü. Yıldırım, banyo yaparken fenalaştı ve doktorların müdahale etmesi sonucu durumu kontrol altına alındı.

ETİKETLER

aziz yıldırımtansiyonhastanefenalaşmadoktortedavi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24