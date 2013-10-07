Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı!

Soğuk algınlığına yakalanan Aziz Yıldırım'ın büyük tansiyonunun 8, küçük tansiyonunun 4'e kadar düştüğü ve başkanın evinde banyo yaparken fenalaştığı iddia edildi.

Dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçından önce, Bordo-Mavililer'in başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun stada gideceğini açıklamasının ardından gözler Aziz Yıldırım'a çevrilmişti. Hafta içi hastalanan ve bu yüzden kulübün Divan Kurulu'na da katılamayan Yıldırım'ın derbi maç için Saracoğlu'na gidip gitmeyeceği merak konusuydu.

Dünkü Fenerbahçe-Trabzonspor maçına gitmeyen Aziz Yıldırım hakkında endişe verici bir iddia ortaya atıldı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı, tansiyon sebebiyle ölümden döndü. Yıldırım, banyo yaparken fenalaştı ve doktorların müdahale etmesi sonucu durumu kontrol altına alındı.