Aziz Yıldırım ertelenen derbinin ne zaman oynanacağını biliyor mu?
Ligin 32. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Pazar günü oynanacak
22 Mart 2016 00:13
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, dün akşam oynanması gereken ancak saldırı istihbaratı nedeniyle ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağı konusunda VitorPereira'yla konuşurken "Beşiktaş'ın Galatasaray'la maçının sonrasında" demesi sosyal medyada tepiye sebep oldu.
TFF bugün yaptığı açıklamada maçın ileri bir tarihe ertelendiğini yinelenirken maçın oynanacağı tarih belirtilmemişti.
FBTV kameralarına yansıdı
Akşam gazetesinin haberine göre, maçın ertelendiğinin açıklanması sonrası Aziz Yıldırım'ın, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira ile yaptığı görüşme, Türkçe olarak ve el işaretleriyle, "Galatasaray-Beşiktaş maçından sonra" demesi, sosyal paylaşım sitelerinde, henüz tarihi açıklanmayan derbinin ne zaman oynanacağının nasıl bilindiği eleştirilerini beraberinde getirdi.
Sosyal medyada tepki çekti
Fenerbahçe Kulübü'nün resmi televizyonuna yansıyan görüntüler, sosyal medyada bir anda yayılırken, özellikle şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile rekabette olan Beşiktaş'ın taraftarlarının tepkileri dikkati çekti.
Görüntüleri çeken ve Aziz Yıldırım'ın Pereira ile olan konuşmasını çeken kameraman ise FBTV'den kovulduğunu iddia edildi.
Galatasaray-Beşiktaş Derbisi
ne zaman oynanacak?
Süper Lig fikstürüne göre 32. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Pazar günü oynanacak.
GS TV’den imalı tebrik
Galatasaray Kulübü'nün resmi Twitter hesabı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Vitor Pereira ile arasındaki konuşmasını canlı yayınlayan FBTV kameramanını tebrik etti. GSTV resmi Twitter hesabından olay video paylaşılarak, "Büyük bir habercilik başarısına imza atan meslektaşlarımızı tebrik ederiz" diyerek FBTV'yi de etiketledi.