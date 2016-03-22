Aziz Yıldırım ertelenen derbinin ne zaman oynanacağını biliyor mu?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, dün akşam oynanması gereken ancak saldırı istihbaratı nedeniyle ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağı konusunda Vitor Pereira'yla konuşurken "Beşiktaş'ın Galatasaray'la maçının sonrasında" demesi sosyal medyada tepiye sebep oldu.

TFF bugün yaptığı açıklamada maçın ileri bir tarihe ertelendiğini yinelenirken maçın oynanacağı tarih belirtilmemişti.

FBTV kameralarına yansıdı

Akşam gazetesinin haberine göre, maçın ertelendiğinin açıklanması sonrası Aziz Yıldırım'ın, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira ile yaptığı görüşme, Türkçe olarak ve el işaretleriyle, "Galatasaray-Beşiktaş maçından sonra" demesi, sosyal paylaşım sitelerinde, henüz tarihi açıklanmayan derbinin ne zaman oynanacağının nasıl bilindiği eleştirilerini beraberinde getirdi.

Sosyal medyada tepki çekti

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi televizyonuna yansıyan görüntüler, sosyal medyada bir anda yayılırken, özellikle şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile rekabette olan Beşiktaş'ın taraftarlarının tepkileri dikkati çekti.

Görüntüleri çeken ve Aziz Yıldırım'ın Pereira ile olan konuşmasını çeken kameraman ise FBTV'den kovulduğunu iddia edildi.

Galatasaray-Beşiktaş Derbisi

ne zaman oynanacak?

Süper Lig fikstürüne göre 32. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Pazar günü oynanacak.

GS TV’den imalı tebrik

Galatasaray Kulübü'nün resmi Twitter hesabı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Vitor Pereira ile arasındaki konuşmasını canlı yayınlayan FBTV kameramanını tebrik etti. GSTV resmi Twitter hesabından olay video paylaşılarak, "Büyük bir habercilik başarısına imza atan meslektaşlarımızı tebrik ederiz" diyerek FBTV'yi de etiketledi.