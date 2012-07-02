Aziz Yıldırım cezaevinden tahliye oldu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım cezaevinden tahliye edildi. Fenerbahçeli taraftarların yoğun tezahüratı eşliğinde omuzlarda taşınan Aziz Yıldırım'ın Metris Cezaevi'nde kaldığı dönemde saçlarının tamamen beyazladığı gözlerden kaçmadı.

İşte mahkemenin şike kararının tam metni

Şike davasında tutuklu yargılanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "örgüt kurmak" suçundan 2 yıl 6 ay, "şike ve teşvik" suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis ve 1 milyon 312 bin TL para cezası aldı. Ancak Yıldırım hapis yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Tahliye kararının ardından Çağlayan Adliyesi'nden tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi'ne götürülen Aziz Yıldırım, buradaki işlemlerinin ardından cezaevinden ayrıldı.

Tahliye kararının ardından cezaevine gelen taraftarların yarattığı izdiham nedeniyle Yıldırım, kendisini bekleyen araca binmekte zorlandı.

Yıldırım, cezaevi çıkışında bindiği aracın üzerine çıkarak taraftarları selamladı. Fenerbahçeli taraftarlar Yıldırım'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu.