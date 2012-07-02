Şike davasında Aziz Yıldırım dahil 4 sanık tahliye edildi

Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, "futbolda şike" davası kapsamında, tutuklu sanıklar Aziz Yıldırım, Olgun Peker, İlhan Ekşioğlu ve Yusuf Turanlı'nın tahliyesine karar verdi.

Beş aydır devam eden "şike" davasının karar duruşmasında, sanıkların son sözleri alındı. Beraatini isteyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Dar ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe” dedi. Hakim ise "Biz gördüğümüzü çalarız, tezahürat veya küfürler bizi ilgilendirmez" dedi.



Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen şike davasının 23. duruşmasında tutuklu sanıklar Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olgun Peker, İlhan Ekşioğlu ve Yusuf Turanlı ile Şekip Mosturoğlu, Hasan Çetinkaya, Mecnun Odyakmaz ve Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 16 tutuksuz sanık katıldı.

Duruşmada Fenerbahçe Kulübü'nün yeni ve eski yöneticileri de izleyici olarak yer aldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Ekinci, duruşmaya katılan sanıklar ile duruşmada olmayan sanıkların avukatlarına son sözlerini sordu.

Aziz Yıldırım, şunları söyledi: ''Bugün burada hem bizler yargılanıyoruz hem de siz vereceğiniz karar nedeniyle tarih önünde yargılanacaksınız. İnşallah bu karar hepimizin yüz akı olur. TFF'nin oynattığı bütün maçların pislikleri Fenerbahçe üzerinden temizlenmeye çalışılıyor. Baştan söylediğimi şimdi de söylüyorum. Darağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe."

''Mahkemenize güveniyoruz'' ifadesini de kullanan Yıldırım, beraatini ve tahliyesini istedi.

Son sözü sorulan tutuklu sanıklardan Olgun Peker de mahkemenin vereceği karara güvendiğini belirtti.



Hakim: Biz gördüğümüzü çalarız



Sanıkların son sözlerini söylemesinin ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Ekinci, ''Biz gördüğümüzü çalarız, seyircinin tezahüratı veya küfürleri bizi ilgilendirmiyor. 2 Temmuz'da imza atmıştım operasyon kararına ama bu dosyada 30'a yakın hakimin dinleme ve el koyma gibi kararları var'' dedi.

Hakim Ekinci, "Umarım karar, Türk milletine ve size hayırlı olur" dedi.

Duruşmada hazır bulunan sanıklara ve sanık avukatlarına son sözlerinin sorulmasının, sanıklar ile avukatlarının beraat taleplerinde bulunmalarının ardından karar verilmek üzere duruşmaya ara verildi.



Taraftar adliye önünde



Bu arada, davanın görüldüğü adliye önünde toplanmaya başlayan taraftarlar, ellerindeki Fenerbahçe bayraklarıyla ''Aziz Başkan'' sloganları atıyor.

Adliye önünde ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve çok sayıda canlı yayın aracının bulunduğu gözlendi.

Öte yandan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Abdullah Kiğılı ile Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay ve Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel adliyeye geldi.



Her şey 3 Temmuz'da başladı



Davada en dikkat çekici isim kuşkusuz Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım oldu. Yıldırım 3 Temmuz 2011'de evinde gözaltına alındı.

Soruşturma derinleştikçe, gözaltı sayısı da yükseldi. Sekiz futbol kulübünden çok sayıda yönetici ve futbolcu soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltılar savcılık sorgularının ardından tutuklamalara dönüştü. Aziz Yıldırım da tutuklanan 33 kişi arasında yer aldı.



Yıldırım'a 27 yıla kadar hapis istemi



Davanın ilk duruşması ise, 14 Şubat'ta gerçekleşti. Savcı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 maçta şike, 3 maçta teşvik primi ve ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmak-yönetmek suçlarından 3 yıl 10 ay 15 günden 27 yıl'a kadar hapis istedi.

Fenerbahçe yöneticilerinden İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mostoroğlu hakkında ise örgüt üyesi olmak ile şike ve teşvik primi suçlamalarından 2 yıldan 10 yıla kadar hapis istendi.

Beşiktaş eski teknik direktörü Tayfur Havutçu için şike yaptığı iddiasıyla 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



93 sanık hakkında nihai karar



Savcı davanın 1 numaralı sanığı Olgun Peker'in silahlı suç örgütü kurmak suçundan cezalandırılmasını istedi. Cuma günü çıkan ara kararda tutuklu 4 sanığın tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti Pazartesi günü 93 sanık hakkında nihai kararını verecek.