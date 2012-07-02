Şike davasında Aziz Yıldırım ve tutuklu sanıklara hem tahliye, hem ceza

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a “şike”, “teşvik” ve örgüt”ten toplam 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, cezaevinde kaldıkları süreyi göz önüne alarak tüm sanıkları tahliye etti. Aziz Yıldırım'ın spor kulüplerinde yöneticilik yapması ve spor müsabakalarını statta seyretmesi yasaklandı.

İşte mahkemenin şike kararının tam metni

Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen şike davasının 23. duruşmasında tutuklu sanıklar Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olgun Peker, İlhan Ekşioğlu ve Yusuf Turanlı ile Şekip Mosturoğlu, Hasan Çetinkaya, Mecnun Odyakmaz ve Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 16 tutuksuz sanık katıldı.

Duruşmada Fenerbahçe Kulübü'nün yeni ve eski yöneticileri de izleyici olarak yer aldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Ekinci, duruşmada olan sanıklar ile gelmeyen sanıkların avukatlarına son sözlerini sordu.

Aziz Yıldırım, şunları söyledi:

''Bugün burada hem bizler yargılanıyoruz hem de siz vereceğiniz karar nedeniyle tarih önünde yargılanacaksınız. İnşallah bu karar hepimizin yüz akı olur. TFF'nin oynattığı bütün maçların pislikleri Fenerbahçe üzerinden temizlenmeye çalışılıyor. Baştan söylediğimi şimdi de söylüyorum. Darağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe."

''Mahkemenize güveniyoruz'' ifadesini de kullanan Yıldırım, beraatini ve tahliyesini istedi.

Son sözü sorulan tutuklu sanıklardan Olgun Peker de mahkemenin vereceği karara güvendiğini ifade etti.



Hakim: Biz gördüğümüzü çalarız



Sanıkların son sözlerini söylemesinin ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Ekinci, ''Biz gördüğümüzü çalarız, seyircinin tezahüratı veya küfürleri bizi ilgilendirmiyor. 2 Temmuz'da imza atmıştım operasyon kararına ama bu dosyada 30'a yakın hakimin dinleme ve el koyma gibi kararları var'' dedi.

Son sözlerin söylenmesi ve avukatlarının beraat taleplerinde bulunmalarının ardından karar verilmek üzere duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, tüm Türkiye'nin merakla beklediği kararı açıkladı.



Tüm sanıklara tahliye



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a “örgüt kurmak” suçundan 2 yıl 6 hapis cezası verildi.

Aziz Yıldırım, ayrıca “şike ve teşvik” suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis ve 1 milyon 312 bin TL para cezası aldı.

Aziz Yıldırım'ın spor kulüplerinde yöneticilik yapması da yasaklandı. Ancak Yıldırım için tedbir kararı konulmadı.

Yıldırım'ın 6222 Sayılı Yasa'dan önceki eylemlerine ise beraat kararı verildi.

Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, tutuklu sanıklar Aziz Yıldırım, Olgun Peker, İlhan Ekşioğlu ve Yusuf Turanlı'yı cezaevinde yattıkları süreyi gözönüne alarak tahliye etti.



Kim ne kadar ceza aldı?



Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Acar Yıldırım, "örgüt üyeliği"nden 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu, 1 yıl 10 ay 10 gün ceza aldı. Mosturoğlu, örgüt suçundan ise berat etti.

Fenerbahçe yöneticisi İlhan Ekşioğlu, 1 yıl hapis cezası ve 900 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe Alt Yapı Koordinatörü Cemil Turan, 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Futbolcu İbrahim Akın, Trabzon, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında şike yaptığı iddiasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Olgun Peker, “tehdit”ten 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

Trabzon Kulübü Başkanı Sadri Şener ve yönetici Nevzat Şakar beraat etti.

Teknik Direktör Bülent Uygun, “örgüt” suçundan beraat etti. Uygun, Eskişehir-Trabzon maçındaki “teşvik”ten dolayı 11 ay 7 gün ceza aldı. Uygun'a 125 bin lira cezası verildi.

Beşiktaş’ın eski Asbaşkanı Serdar Adalı, 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Adalı'ya 250 bin TL para cezası da verildi.

Teknik Direktör Hikmet Karaman, beraat etti.

Eski futbolcu Ümit Karan, Trabzonspor-Eskişehir maçında "teşvik"ten 7,5 ay hapis, 66 bin TL para cezasına çaptırıldı.

Futbolcular Serdar Kulbilge ve Sezer Öztürk beraat etti.

Futbolcu Mehmet Yıldız, 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Gökçek Vederson, Trabzon-Bursa maçında "teşvik"ten dolayı 5 ay hapis cezası verildi.

Davada en dikkat çekici isim kuşkusuz Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım oldu. Yıldırım 3 Temmuz 2011'de evinde gözaltına alındı.

Soruşturma derinleştikçe, gözaltı sayısı da yükseldi. Sekiz futbol kulübünden çok sayıda yönetici ve futbolcu soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltılar savcılık sorgularının ardından tutuklamalara dönüştü. Aziz Yıldırım da tutuklanan 33 kişi arasında yer aldı.



27 yıla kadar hapis istemi



Davanın ilk duruşması ise, 14 Şubat'ta gerçekleşti. Savcı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 maçta şike, 3 maçta teşvik primi ve ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmak-yönetmek suçlarından 3 yıl 10 ay 15 günden 27 yıl'a kadar hapis istedi.

Fenerbahçe yöneticilerinden İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mostoroğlu hakkında ise örgüt üyesi olmak ile şike ve teşvik primi suçlamalarından 2 yıldan 10 yıla kadar hapis istendi.

Beşiktaş eski teknik direktörü Tayfur Havutçu için şike yaptığı iddiasıyla 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcı, davanın 1 numaralı sanığı Olgun Peker'in silahlı suç örgütü kurmak suçundan cezalandırılmasını istedi

Hangi sanığa ne ceza isteniyor?

- Olgun Peker

Silahlı suç örgütü kurmak

15 ile 42 yıl hapis

- Aziz Yıldırım

Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla suç örgütü kurmak

Şike ve teşvik primi vermek

6 maçta şike ve 3 maçta teşvik,

3 yıl 10 ay 15 gün ile 13 yıl 10 ay 15 gün arasında hapis

- Bülent Uygun

Suç örgütüne üyelik

2maçta şike, 1 maçta teşvik

7,5 yıla kadar hapis

- Cemil Turan

Suç örgütüne üyelik

Fenerbahçe Ankaragücü maçında şike

2 yıldan 6 yıla kadar hapis

- İbrahim Akın

İBB-Fenerbahçe,Beşiktaş- İBB maçlarında şike ,Trabzonspor-İBB maçında teşvik primi

1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis

- İlhan Ekşioğlu

Örgüt üyeliği

5 maçta şike ve 4 maçta teşvik

11,5 yıldan 30,5 yıla kadar hapis

- Korcan Çelikay

Sivasspor-FB maçında şike,1 yıldan 3 yıla kadar hapis

- Mecnun Otyakmaz

Örgüt üyeliği

Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike

7,5 yıla kadar hapis

- Şekip Mosturoğlu

Örgüt üyeliği

1 maçta şike,1 maçta teşvik 1 maçta da şikeye teşebbüs

10 yıl 10 ay 15 gün hapis

- Mehmet Yıldız

Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike

3 yıl hapis

- Sercan Yıldırım

Trabzon-Bursa maçında teşvik

1,5 yıla kadar hapis

- Sadri Şener

Sivasspor-Fenerbahçe maçında teşvik primi vermeye teşebbüs etmek

9 ay ile 2 yıl 3 ay arasında hapis

- Serdar Adalı

Beşiktaş-İBB maçında şike 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis

- Serdar Kulbilge

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike

- Sezer Öztürk

Eskişehirspor-Trabzonspor maçında teşvik primi

6 aydan 1,5 yıla kadar hapis

- Tayfur Havutçu

Beşiktaş-İBB maçında şike

1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis

- Ümit Karan

Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapmak

Eskişehirspor-Trabzonspor maçında da teşvik primi

1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis

- Zafer Önder İpek

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapmak

- Tamer Yelkovan

Şike ve teşvik

- İskender Alın

Şike ve Teşvik

- Yusuf Turanlı

Suç örgütüne üyelik,şike

9 yıla kadar hapis

- Sami Dinç

Eskişehirspor-Trabzonspor maçında teşvik primi

Karabükspor-Trabzonspor maçında şikeye teşebbüs

FB-Ankaragücü maçında şikeye teşebbüs

2 yıldan 6 aya kadar hapis

- Gökçek Vederson

Trabzonspor maçında teşvik primi

1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis

- Bülent İbrahim İşçen

Aziz Yıldırım liderliğindeki örgüte üye olmak

3 maçta şike ve 1 maçta teşvik primi

7,5 yıla kadar hapis

- Aladdin Yıldırım

Aziz Yıldırım’ın suç örgütüne üye olma

2 maçta şike,1maçta teşvik

7,5 yıla kadar hapis

- Ömür Ülkü

Diyarbakır-Giresun,Karşıyaka-Giresun,Giresun-Mersin İ.Y. maçında şike

2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis