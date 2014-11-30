Aziz Yıldırım: Belki bir dönem daha başkanlık yaparım

17 yıldır Fenerbahçe’ye başkanlık yapan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'yi hep beraber ayakta tutacağız. Tek bir arzum var. Belki bir dönem daha başkanlık yaparım ama ondan sonra bırakacağım" dedi. Tek hedefinin 1 milyon üye projesini gerçekleştirmek olduğunu anlatan

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, Özel Fenerbahçe Eğitim Kurumları'nda velilere yönelik düzenlenen "Hedef 1 Milyon Üye" projesinin tanıtım toplantısında konuşan Yıldırım, şunları söyledi:

"Belki bir dönem daha başkanlık yaparım ama ondan sonra bırakacağım. Bunu ilk defa söylüyorum. Bir gün öncesine kadar konuşmaz, söylemezdim. Buradan söyleyeyim. Tek bir hedefim var, 1 milyon üye projesini hayata geçirmek ve Fenerbahçe'yi sizlerle beraber tabana yaymak. Bu tabanın üzerine de güçlü bir marka olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü oturtmaktır. 2-3 yıl içinde bunu yapacağımıza da inanıyorum. Ben de sizler gibi bu sıralarda oturacağım. Bir çocuğum var, inşallah Allah ona da burada okumayı nasip eder.”

15 Şubat 1998’de göreve gelen Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’ye en uzun süre başkanlık yapan isim.

Sarı lacivertli kulübün bundan sonraki ilk seçimli olağan genel kurulu Mayıs 2015'te yapılacak. Yıldırım o kongrede aday olur ve seçilirse 2018'e kadar görevde kalmış olacak.

'Artık devlet arazisine yatırım yapmayacağız'

Fenerbahçe Kulübü'nün bundan sonra hiçbir yerde devletin arazisi üzerine yatırım yapmayacağını kaydeden başkan Yıldırım, "Bundan sonra hep kendimiz alacağız, malımız olacak, malımızın üzerine yatırımlar yapacağız. Yoksa artık önümüzdeki yıllarda sıkıntılar yaşanıyor. Bunu da yaşadık gördük hep beraber" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşması sırasında esprili bir şekilde yönetim kurulu üyesi Turhan Şahin'e takılan Yıldırım, "En büyük hedefimiz üniversite açmak. Arazilerin hepsini hallettik. Bir arkadaşımız söz verdi. Turhan Bey, arazi verecekti kulübe, arazi zenginidir. Bir yıldır beni oyalıyor, ama bir ayı kaldı. Bir ay daha oyalarsa her yerde konuşmamda söyleyeceğim. O araziye de su ürünleri fakültesi yapacağız" ifadelerini kullandı.