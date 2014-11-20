Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol ve Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kurul toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'a, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 33 bin lira da para cezası verildi.

Kurulun 30 Ekim'deki toplantısında müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği Yıldırım, bu ceza sürerken 45 gün daha ceza aldı.