T24 LogoT24 Logo
Spor

Aziz Yıldırım basın toplantısında ne diyecek?

Aziz Yıldırım şehir dışında tatili yasakladı, saat 17:00'de basın açıklaması yapacak

08 Ağustos 2014 16:38

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yaşandığı iddia edilen gerginlik hakkında saat 17:00'de basın açıklaması yapacak. 

Akşam gazetesinin iddiasına göre; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Ersun Yanal'ın tatil kararlarına kızdı. Yıldırım, futbolculara "Erken şampiyon oldunuz ve uzun zamandır tatil yapıyorsunuz. Bundan sonra size tatil-izin yok' dedi.

 

Şehir dışı tatil yok

 

Fenerbahçe Başkanı, yeni kuralları da açıkladı: 

"Hepiniz bilin. Şehir dışına çıkmak yok. İstanbul dışına çıkan bana haber verecek, izin alacak, öyle gidecek. Artık herkes burada, kulüpte, İstanbul'da olacak."

 

Basın toplantısı yapacak

 

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bugün saat 17:00'de Şükrü Saracoğlu Stadı basın toplantısı salonunda bir basın açıklaması yapacak.

ETİKETLER

aziz yıldırımfenerbahçebasın toplantısıersun yanalfutbolcuizin

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de yeni sezon başlamadan önce Başkan Aziz Yıldırım'la teknik direktör Ersun Yanal arasında kriz yaşanıyor

Ersun Yanal istifa mı edecek?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sık sık takıma müdahale etmesi Ersun Yanal'ı isyan noktasına getirdi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24