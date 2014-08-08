Aziz Yıldırım basın toplantısında ne diyecek?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yaşandığı iddia edilen gerginlik hakkında saat 17:00'de basın açıklaması yapacak.

Akşam gazetesinin iddiasına göre; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Ersun Yanal'ın tatil kararlarına kızdı. Yıldırım, futbolculara "Erken şampiyon oldunuz ve uzun zamandır tatil yapıyorsunuz. Bundan sonra size tatil-izin yok' dedi.

Şehir dışı tatil yok

Fenerbahçe Başkanı, yeni kuralları da açıkladı:

"Hepiniz bilin. Şehir dışına çıkmak yok. İstanbul dışına çıkan bana haber verecek, izin alacak, öyle gidecek. Artık herkes burada, kulüpte, İstanbul'da olacak."

Basın toplantısı yapacak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bugün saat 17:00'de Şükrü Saracoğlu Stadı basın toplantısı salonunda bir basın açıklaması yapacak.