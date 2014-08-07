Fenerbahçe'de Ersun Yanal ayrılıyor mu?

Fenerbahçe’de hazırlık maçlarında alınan başarısız sonuçların ardından Başkan Aziz Yıldırım oyuncularla toplantı yaptı. Toplantıya Teknik Direktör Ersun Yanal’ın alınmaması dikkat çekerken, futbolculara, “Ha Ersun Yanal’la olmuş, ha başkasıyla olmuş. Gerekirse bu takım kendi başına çalışır yine şampiyon olur. Size güveniyorum” dediği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon nisan ayında şampiyonluğunu ilan eden F.Bahçe’de yeni sezon başlamadan krizler patlak verdi. Son günlerde medyada yer alan Samandıra’daki kriz zirvesinin arkasında çok farklı konuların olduğu ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre; İşte Ersun Yanal ile F.Bahçe’yi yol ayrımına kadar getiren süreçte yaşananlar:

Uyarıdan sonra biraz değişti

Geride kalan sezonda oyuncuların en büyük şikâyeti, Ersun Yanal ile sağlıklı bir iletişim kurulamamasıydı. Çok farklı bir profil çizen Yanal’ın içe dönük yapısı, futbolcular tarafından garipsenmiş; tecrübeli hoca genelde sistem, taktik ve oyuncu seçimleriyle ilgilenirken, motivasyon ve bire bir iletişimden uzak görüntü çizmişti.

İpler kopma noktasına geldi

G.Saray’la girilen yarışta zaman zaman F.Bahçe’nin sallandığı dönemlerde devreye Aziz Yıldırım girmiş ve Ersun Yanal’ı uyarmıştı. O dönemde Yanal tüm bunları düzeltip oyuncularla daha sıcak bir iletişim sağlayacağı sözünü verdi. Kalan haftalarda dediklerini nispeten yaptı. Oyuncuların sorunlarını dinledi, daha yakın ilişkiler kurdu, Başkan’ın da adeta Samandıra’ya yerleşmesiyle şampiyonluğa ulaşıldı.

Pozitiften negatife dönüş

Yeni sezon hazırlıkları başlamadan Başkan Yıldırım, Ersun Yanal’la 2 yıllık sözleşme imzalayarak, hocasının tamamen işine odaklanmasını sağlamayı amaçladı. Yanal’ın işine daha sıkı sarılacağı, öğrencileriyle baba-oğul gibi ilişkiler kurup takımda kolej havası oluşturacağı düşünülüyordu. Ancak Yanal, pozitif görüntüsünden tamamen uzaklaşıp, yeniden eski kimliğine döndü. Futbolcuların serzenişleri, Aziz Yıldırım’ın kulağına kadar gitti.

Yanal’ın özel hayatına hiç dikkat etmediği istihbaratını da alan Yıldırım, tecrübeli hocanın düzensiz yaşamının ileride takımın performansına da olumsuz etkileri olabileceğini düşünerek küplere bindi.

‘El koymanın zamanı geldi’

Bardağı taşıran gelişme, kamp bittiğinde yaşandı. Sheffield (2-1) ve Sevilla (2-0) karşısında alınan yenilgilerin ardından Ersun Yanal 2 buçuk gün izin verdi. Takım İstanbul’a dönerken, Yanal’ın yakın arkadaşlarıyla vakit geçirmek için Kopenhag’da kalması Yıldırım’ın sinirlerini daha da gerdi.

“Bu nasıl iş! Maç kazanamıyoruz ancak hoca gününü gün ediyor. Böyle iş olmaz, artık duruma el koymanın zamanı geldi” diyen Yıldırım, pazartesi akşamına idman koydu! Tüm takımı Samandıra’ya çağırırken, Ersun Yanal da apar topar İstanbul’a döndü.

‘Ha Yanal’la ha başkasıyla’

Antrenman öncesi ‘görüntüler’ eşliğinde futbolcuları azarlayan Aziz Yıldırım, bu sırada kızgın olduğu Ersun Yanal’ın yüzüne bile bakmadı. Yanal’ı takımla yaptığı toplantıya almayan Yıldırım, futbolculara yaptığı konuşmada hocayla yolları ayırabileceğinin sinyalini verdi:

“Sizler, beni 3 Temmuz sürecinde satmadınız. Bana sahip çıktınız. Ben de sizi satmayacağım. Bu takımın şampiyon olacağına inanıyorum. Ha Ersun Yanal’la olmuş ha başkasıyla olmuş. Gerekirse bu takım kendi başına çalışır yine şampiyon olur. Size güveniyorum. Ancak hatalarınız da var. Hatalarınızı siz de görün. Ben neden kaynaklandığını biliyorum. Ve bunu çözeceğim.”

Yıldırım'dan B planı hazırlığı

Samandıra’ya bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından Başkan Aziz Yıldırım, iki gündür yönetici arkadaşlarıyla toplantı üstüne toplantı yapmaya başladı. Yıldırım’ın, Yanal’sız bir B planı hazırlamaya çalıştığı ileri sürüldü.

Kocaman’dan vazgeçildi

Akıllara ilk olarak Aykut Kocaman’ın geldiği ancak tatsız bir ayrılık yaşandığı için sıcak bakılmadığı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklar, bir karar arifesinde olan Başkan’ın kaptanlara ve takımın ileri gelen oyuncularına danışarak rotasını çizeceğini, Yanal’la sürpriz bir ayrılığın da yaşanabileceğini söylüyor.

(Habertürk)