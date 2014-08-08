Ersun Yanal istifa mı edecek?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, futbol takımına her konuda müdahale etmesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'da ciddi rahatsızlık yarattı. Başkanın önce izinleri iptal etmesi, ardından futbolcularla baş başa toplantı yapmasından sonra dün de Samandıra'daki personeli kulüp binasında toplamasının deneyimli çalıştırıcının keyfini iyice kaçırdığı öğrenildi. Yanal'ın yakın çevresine ayrılmayı bile gündeme getirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım fırtınası, futbol takımını ciddi bir krizin eşiğine getirdi. Futbolcularla yaptığı toplantının ardından Yıldırım dün de kulüp çalışanları ve Ersun Yanal'ın kurmaylarıyla biraraya geldi.

Tercüman ve sağlık heyeti başta olmak üzere Samandıra'daki tüm personeli kulüp binasında toplayan Yıldırım, yeni sezon ile ilgili uygulanması gereken çalışma sistemini anlattı. 4. yıldız parolası ile sezona başlayacak olan sarı-lacivertlilerde Yıldırım bu sezon hata istemediğinin bir kez daha altını çizdi.

Başkan, futbolculara sıraladığı uyarıları dün çalışanlara da yaptı. Şampiyonluğun bir ekip işi olduğunu belirten Yıldırım, mevcut çalışma sistemi ile bilgiler alırken yeni sezonda eksik ve yanlış gördüğü bazı noktalara müdahale etti. Çalışanlardan disiplin içinde davranmalarını istedi.

Yıldırım'ın özellikle toplantıya gelen personele sivil kıyafet yerine çalışma kıyafetleri olan sarı lacivertli eşofmanları giymeleri talimatını vermesi dikkat çekti.

Yıldırım, bu toplantının ardından Cristian, Holmen ve Serdar Kesimal ile de biraraya geldi. Takımdan kontenjan sebebiyle ayrılmak zorunda kalacak Cristian ve Bursa'ya kiralanan Holmen ile gelecekleri üzerine konuşan Yıldırım, Serdar'dan da toparlanmasını istedi. Egemen'in sakatlığı sonrası transfer yapılmayacağını belirten Yıldırım, takımın kendisine ihtiyacı olduğunu belirterek futbolcuya güvendiğini ifade etti.

Başkanın önce izinleri iptal etmesi, ardından futbolcularla baş başa toplantı yapmasından sonra dün de Samandıra'daki personeli kulüp binasına çağırmasının Ersun Yanal'ın keyfini kaçırdığı öğrenildi. Yanal'ın yakın çevresine ayrılmayı bile gündeme getirdiği belirtildi.

Yol ayrımında

Yıldırım'ın geçen sezonun ikinci yarısından sonraki müdahalelerine bugüne kadar ses çıkarmayan Yanal'ın artık sabrının taştığı, bu son olaylardan sonra yol ayrımına geldiği kaydedildi. Başkan'ın takımla konuşmasından bir sıkıntı görmeyen Yanal'ın bu durumun çok sık tekrarlanmasından dolayı takım içi otoritesinin sarsılabileceği endişesini taşıdığı öğrenildi.

Kendi yalanladı

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın kendisi hakkında çıkan haberlere kulübün bir açıklama yapmamasına da tepkili olduğu belirtildi. Deneyimli teknik adam bu yüzden dün kendi twitter hesabı üzerinden çıkan haberleri yalanlamak zorunda kaldı.

Bu arada ne başkanın, ne de yönetimin Teknik Direktör Yanal'ı göndermek gibi bir düşüncesinin bulunmadığı da belirtildi. Herkesin hocanın saha içi performansından çok memnun olduğu, bir ayrılık yaşanırsa bunun Yanal'ın inisiyatifinde gerçekleşeceği kaydedildi.