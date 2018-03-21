T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Aziz Nesin'in oyunu "Tut Elimden Rovni" yeniden Londra'da

Celal Sönmez / Londra, 21 Mart (DHA) - Türk mizahının ustalarından Aziz Nesin’in "Tut Elimden Rovni - "Hayati bir cambazlık gösterisi" adlı oyunu, Londra'da yeniden sahneleniyor

21 Mart 2018 13:47

Celal Sönmez / Londra, 21 Mart (DHA) - Türk mizahının ustalarından Aziz Nesin’in \"Tut Elimden Rovni - \"Hayati bir cambazlık gösterisi\" adlı oyunu, Londra\'da yeniden sahneleniyor. Oyunun geçen Kasım ayındaki üç günlük prömiyeri kapalı gişe sahnelenmişti.
Tut Elimi Rovni\'nin ikinci üç günlük gösterileri, 27, 28 ve 29 Mart tarihlerinde Merkezi Londra’daki Rosemary Branch Theatre salonunda sahneleniyor.
Yapımcılığını Zeynep Dalkıran yönetimindeki Pan Productions’un üstlendiği 90 dakikalık oyunun yönetmenliğini Göktay Tosun yapıyor.
Ada Burke ve Göktay Tosun\'un oynadığı oyunda, Gülistan Sarbas Yönetmen Yardımcısı olarak görev alırken, Kostüm/Afiş Tasarımı da Ayşenil Şenkul üstlendi.
Akrobat bir çiftin evliliğini konu alan oyun Mela ve Rovni’den yola çıkarak tüm ikili ilişkileri \"denge\" unsuru ile birer cambaza benzetir.
Aziz Nesin yorumunda, \"Cambazlık nasıl bir denge kurmaksa, iki insanın karşılıklı ilişkilerini sürdürmeleri de aralarındaki dengeyi sağlamalarına bağlıdır. Denge bozulunca yeniden kurulamazsa, o iki kişi birbirini yok edecek, düşeceklerdir\" diyor.
Yönetmen Göktay Tosun, oyunu tanımlarken, \"Peki Mela ve Rovni\'ye ne olacak? Birbirlerinden kopup düşecekler mi yoksa bağlanıp ayakta mı kalacaklar... Peki ya sizin dengeniz yerinde mi?\" diye soruyor.
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü\'nün (UNESCO) yayınladığı, \"Index Translationum\" adlı dünya çeviri bibliyografyasına göre Aziz Nesin, Türkçe eser veren yazarlar arasında Orhan Pamuk, Yaşar Kemal ve Nazım Hikmet’in ardından yapıtları yabancı dillere en çok çevrilen dördüncü yazar. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Celal SönmezLondraMart DHATürkAziz NesininElimden RovniOyununKasımTut Elimi RovniMartMerkezi Londradaki Rosemary Branch TheatreYapımcılığını Zeynep DalkıranPan ProductionsunGöktay TosunAda BurkeGülistan Sarbas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24