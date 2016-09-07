Aziz Nesin’in daha önce yayımlanmamış notları kitaplaşıyor

Aziz Nesin’in daha önce yayımlanmamış notları, Nesin Yayınevi tarafından basılacak “Almanya Almanya” isimli kitapta toplanacak.

“Almanya Almanya” 12 yıl önce kurulan ve Nesin Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Nesin Yayınevi’nin yayımladığı 14. kitap olacak.

Geçtiğimiz sene yüzüncü doğum yılı kutlanan Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı, 1982 yılından beri eğitim imkanına sahip olmayan çocuklara barınma ve okuma imkanı sağlıyor. Kitabın yayım tarihi henüz açıklanmadı.

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