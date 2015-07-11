Aziz Nesin sergisine boyalı saldırı; polis 'Yıkayın çıkar' dedi

Nesin Vakfı tarafından Aziz Nesin’in 100. doğum yılı için yapılan “Ömrüne Sığmayan Adam: Aziz Nesin 1915-2015” sergisine boyalı saldırı düzenlendi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Keskin'in haberine göre, Tophane Tütün Deposu’ndaki sergi afişine kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler boya attı.

Tütün Deposu Program Koordinatörü Asena Günal, saldırının 15 Haziran gece yarısı yapıldığını söyledi. Günal, sabah aradığı polisin, “Parmak izi bulamayız. Yıkayın, çıkar” dediğini belirtti. Günal, şikâyetçi olmak için karakola gittiğinde polisin mala zarardan şikâyetçi olunması için ısrarcı olduğunu açıkladı. Günal, “Saldırılar devam edebilir önlem alınsın, şikâyetçiyiz” dediğinde polisin, “Az insanız, ekip yok” karşılığını verdiğini söyledi. Bu yüzden şikâyetçi olunmadı.

Sergi yakarlarsa tamamlanmış olacak!

Aziz Nesin’in oğlu Prof. Ali Nesin ise “Sergimiz eksikti. Halkımız sağ olsun tamamladı. Eğer sergiyi yakarlarsa da tam tamamlanmış olacak. Böylesi saldırılar babamın gençliğinden beri olagelmiş şeyler. Linçler, silah sıkmalar, yakmalar... Babama dört defa kurşun sıkılmıştır. Hapisleri, sürgünleri, iş bulamamazlığı, parasızlığı, dostlarının selam vermemesini falan anlatmıyorum” diye konuştu.

'Bu iki kelime Tükiye'Nin gerçeği'

Serginin küratörü Işın Önol ise “Depo’nun tarihinde bir saldırı örneği yok. Aziz Nesin adı başka bir etki oldu. Polise gidildi, polis ‘yıkayın, geçer’ dedi. Kaldı ki geçmiyor. Aslında adamların saldırma biçimi değil de asıl bu iki kelimelik cümle Türkiye’nin gerçeği.”