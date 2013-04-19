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Aziz Kocaoğlu: Benim durumum şahane

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Başbakan'ın dün açıkladığı ankette yüzde 40'ın üzerine çıktığını belirterek "Başbakan’ın açıkladığı ankette benim durumum çok iyi, şahane çıkmış" yorumunda bulundu

19 Nisan 2013 17:33

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kocaoğlu, bir soru üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ege Bölgesi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda açıkladığı ankete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

'Benim için büyük başarı'

 

Kocaoğlu, "Ben o işlerden anlamam. Benim yaptırdığım bir anket yok. Ama AK Parti'nin yaptırdığı ve Başbakan’ın açıkladığı ankette benim durumum çok iyi, şahane çıkmış. Daha önce yapılan anketlerde, iki tane sanıyorum, yüzde 14 civarında geziyorduk şimdi yüzde 40 küsur çıkması büyük başarı benim için, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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