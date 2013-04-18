Başbakan İzmir Anketi'ni açıkladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'nın açıkladığı ankete göre CHP'nin "kale"si İzmir'de fark 4 puana indi.CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na oy vereceğini söyleyenlerin oranı ile “asla vermem” diyenlerin oranı yüzde 42 çıktı.

AKP'nin adayına oy vereceğini söyleyen İzmir’li oranı ise yüzde 38 olarak açıklandı.

Ömer Şahin'in radikal.com.tr'deki haberine göre, toplantıda, CHP’li Başkan Kocaoğlu’nun seçmen tarafından “başarısız’ bulunduğu değerlendirmesi de yapıldı. AKP,çok istemesine rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanamıyordu. Son seçimde AKP ile CHP arasındaki oy farkı da artmıştı.

Ege Bölgesi'nin yüzde 44’ü çözüm sürecine destek veriyor

Başbakan Erdoğan’ın çantasından “Çözüm Süreci” anketi de çıktı. Erdoğan’ın açıkladığı ankete göre Ege Bölgesi’nin yüzde 44’ü çözüm sürecine destek veriyor. AKP'nin bölgedeki oy ortalaması ise yüzde 46. Bu duruma dikkat çeken bazı milletvekilleri özellikle T.C’nin tabelalardan indirilmesi gibi bazı uygulamaların kaygıları artırdığına dikkat çekti.

AKP'nin belediye anketinde en fazla oy düşüşü olan il Kütahya görüldü. Partinin oyları yüzde 60’larda çıkarken belediye başkanı oyu 35’lere inmiş durumda.