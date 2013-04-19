AKP'nin anketine göre Eskişehir ve Zonguldak'ta da AKP önde

Son olarak Ege bölgesi vekilleriyle bir araya gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de CHP ile AKP arasındaki farkın kapandığını söylemişti.

Erdoğan'ın son bölge vekilleri toplantısında açıkladığı anket sonuçlarında 12 ildeki son rakamlar da toplantıya katılanlara duyuruldu. Buna göre AKP, CHP'nin iki kalesi Zonguldak ve Eskişehir'i de kazandı.



Ankete göre Eskişehir'de AKP, CHP'yi geçti



Buna göre AKP'nin CHP ile İzmir'deki farkı 6 puana kadar düşürdüğü görülüyor. Araştırma sonuçlarındaki en dikkat çekici rakamlardan birisi CHP'nin Orta Anadolu'daki tek kalesi Eskişehir'de AK Parti CHP'yi geride bırakmış olması. Bu kentte AK Parti yüzde 44 oy oranına ulaşırken CHP yüzde 34'te kaldı.





Zonguldak'ta da AKP önde



Bir zamanlar solun kalesi olarak gösterilen Zonguldak'ta da AKP CHP'yi solladı. CHP yüzde 36 oy oranında kalırken AK Parti yüzde 50 oranına yükseldi.



MHP de Karabük ve Kütahya'da CHP'yi geçti



AK Parti'nin elindeki son ankete göre MHP iki ilde ana muhalefet partisi CHP'yi geride bırakabildi. Buna göre MHP Karabük ve Kütahya'da CHP'yi geçebildi.

İşte Ege ve Batı Karadeniz bölgelerindeki son ankete göre oy dağılımı: