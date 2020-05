Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit, ICAF Karantina Günlükleri'nde

ICAF Karantina Günlükleri, sanatçıları Instagram hesabında ağırlamaya devam ediyor. 3 Nisan Cuma günü ICAF Instagram hesabını devralacak isimler ise; Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit.

İlk kez Disko Kralı programında oynağı skeçlerle tanınan, Ali Atay "Ölümlü Dünya", "Cinayet Süsü" filmlerinin senaristliğini yapan Feyyaz Yiğit ve Okan Bayülgen ile televizyon dünyasına giren, yazar, çizer ve oyuncu Aziz Kedi, 3 Nisan Cuma günü saat 20.00’de @istcaf takipçileri ile buluşacak.

Ünlü isimleri ağırladı

Murekkephaber'in haberine göre; yayınlarda şu ana kadar; çizgi roman yazarı, çizeri, Seyfettin Efendi ve Olağanüstü Maceraları'nın yaratıcısı Devrim Kunter, Ankaralı sanatçı Gökhan Tüfekçi nam-ı diğer Kara Gözüktü Kaptan, Peri: Ağzı Olmayan Kız ve Baskın filmlerinin ödüllü yönetmeni Can Evrenol ve Toys Of Norton hesabının yaratıcısı, figür fotoğrafçısı Ulaş Şentürk, , illüstratör, oyuncak ve obje tasarımcısı Bülent Gültek, Bilge Kösebalaban ve Güven Erkin Erkal gibi isimler yer aldı.