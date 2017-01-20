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Kültür-Sanat

Azerilerden tepki geldi; Şahan, Recep İvedik 5'teki boks sahnesini çıkardı

"Bir tek Azerbaycan Türkü kardeşimin hoşnutsuzluğu gönlümü yaralar, seve seve bu sahneyi çıkartıyorum"

20 Ocak 2017 17:28

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5 filminin fragmanında Azerilerden tepki gösterdiği boks sahnesini filmden çıkardığını açıkladı.

Gökbakar geçtiğimiz günlerde Recep İvedik 5 filminin fragmanını izleyicinin beğenisine sundu. Fragmanda Azeri bir boksör ile Recep İvedik karakterinin konuşmaları bazı çevreler tarafından tepki topladı.

Ünlü oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yayınladığı bir videoyla bu tartışamalara son noktayı koydu ve söz konusu sahnenin filmden çıkarıldığını açıkladı.

Gökbakar, yaptığı paylaşımda "Herkese merhabalar. Recep İvedik 5'in fragmanını yayınladık iki gün evvel ve çok büyük bir ilgiyle karşıladınız. 10 milyonu aşkın bir izlenme ile şuan da bizi onurlandırdınız. Çok teşkkür ederiz. Bir ikinci konuysa fragmandan bir sahne ile ilgili çirkin bir polemik başladı. Ben filmlerimi gülmek için ve güldürmek için yapıyorum. Her zaman böyle yaptım. Dolayısıyla bir tek Azerbaycan Türkü kardeşimin bile hoşnutsuzluğu benim gönlümü yaralar, benim de hoşuma gitmez. Seve seve bu filmimden bu bölümü, bu sahneyi çıkartıyorum. Hem böylece kardeşliğimin dostluğumun mertçe bir kanıtı olsun bu size, hem de kötü niyetle art niyetle filmimin üzerine gitmeye çalışan insanların da oyunu bozulmuş olsun. Hepinizi çok seviyorum, kendinize çok iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Tüm Türk milletini saygıyla selamlıyorum burdan." dedi.

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