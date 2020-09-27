Azeri ordusundan Dağlık Karabağ'daki Ermeni garnizonuna teslim olma önerisi: Kaybınız artmasın

Azerbaycan Askeri Komutanlığı, Agdara yerleşiminde Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizonunu tamamen tahrip etmemek ve muharip kayıpların sayısını artırmamak için Ermeni komutanlığına bu yönde direnmemeyi, teslim olmayı teklif etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Garnizonun tümüyle imha edilmemesi ve Ermeni tarafının kayıplarının artmaması için Agder'de Ermeni askerine teslim olmaları önerildi. Aksi halde her silahlı kişi imha edilecek" dendi.

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Yapılan açıklamada, "Azerbaycan Ordusu'nun emri ayrıca, savaş esirlerine ve sivil rehinelere yönelik muamelenin Cenevre Sözleşmesinin gereklerine ve uluslararası hukukun diğer normlarına uygun olarak yürütüleceğini belirtir. Direniş olursa, her silahlı kişi bizim tarafımızdan etkisiz hale getirilecektir" ifadesi kullanıldı.