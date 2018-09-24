Azeri öğrenciler Bakü'de KKTC'deki ARUCAD Üniversitesi için yarıştı

BAKÜ, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni kurulan ve dünyanın en önemli sanatçılarını bünyesinde bulunduran ARUCAD Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi yetenekli öğrenciler için sınav yaptı. Azerbaycan’da üniversiteye hazırlanan öğrenciler için açılan burs sınavında Bakülü gençler yeteneklerini sergiledi.

ARUCAD Üniversitesi için Bakü’de düzenlenen sınava, ülkenin çeşitli şehirlerinden çok sayıda sanatsever öğrenci katıldı. Azerbaycanlı gençler 1 buçuk saatlik sınavda görülmeye değer eserler çıkardı.

AZERBAYCANLI ÖĞRENCİLER KIBRIS İÇİN YARIŞTI

Önemli sanat koleksiyonlarını envanterinde bulunduran ve Arkın ailesi tarafından kurulan ARUCAD Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin İç Mimarlık, Plastik Sanatlar, Endüstriyel Tasarım gibi yeteneğe bağlı bölümlerine girebilmek için öğrenciler birbirleriyle yarıştı. Öğrencilere burs vermek için oluşturulan sınavın ilk durağı ise Azerbaycan oldu.

“AZERBAYCAN’DA MÜTHİŞ BİR SANAT MERAKI VAR”

Bakü’deki Odlaryurdu Üniversitesi’nde toplanan birçok öğrenciye üniversitenin Öğretim Görevlisi Korhan Akbaytogan, sınav öncesi kurumun ve yapılan yetenek sınavının prensiplerini anlatan kısa bir bilgilendirme toplantısı yaptı.

Sınav organizasyonunu sağlayan Master Kariyer Akademi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Yıldız, Azerbaycan’da müthiş bir sanat merakıyla karşılaştıklarını dile getirdi. Yıldız, “Maalesef bu gençlerin heyecanını karşılayan gerçek sanat üniversitesi bulmak kolay değildi. Yaptığımız araştırma sonrasında Türkiye’deki bir üniversitenin yöneticisi olan Sayın Ekrem Çalkılıç vasıtasıyla ARUCAD’ı bulduk ve gördük ki Azerbaycanlı öğrencilerin yeteneğiyle bu üniversitenin sanat aşkı birleşirse çok güzel şeyler olabilir. Hemen üniversiteye müracaat ettik, onlar da bizi kırmadı ve Azerbaycanlı çocuklara burs vererek kucak açtılar. Sonunda binlerce öğrenci arasından ilk elemeleri yapıp sanatkar gençleri bulduk. Şimdi onlardan en iyilerine bir dünya üniversitesi olan ARUCAD’lı olmanın keyfini yaşatacağız” diye konuştu.

KKTC, ARUCAD Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi\'nin Türk dünyasındaki yetenek avı gelecek günlerde Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan’da da devam edecek.

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