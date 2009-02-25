Azerbaycan'ı karıştıran kitap

Bakü’de yaşayan okul çağındaki Artush ile Zaur adındaki Azeri ve Ermeni iki okul çocuğunun aşklarının ve savaş nedeniyle ayrı düşmelerinin konu edildiği Alekper Aliyev’in Artush ile Zaur adlı kitabı, yayımlanmasının ardından Azerileri şok etti. Kitaba göre, bir Ermeni olan Artush koşullar nedeniyle Ermenistan’a gidiyor ve aşkını kaybetmiş Azeri Zaur’a onun yasını tutmak ve Bakü’nün caddelerinde başıboş dolaşmak düşüyor.Bir roman konusu olarak aslında çok da orijinal olmayan bu hikâye, içinde barındırdığı eşcinsellik öğesiyle Azerbaycan’ı şok etti, bununla da kalmayıp kitabın yazarı Alekper Aliyev’i meşhur etti. Ancak bu iyi bir ün değildi çünkü hem Zaur’un hem de Artush’un erkek olması, Aliyev’in anavatanı olan Azerbaycan’da adının kötüye çıkmasına neden oldu. Ermenistan’ın galibiyetiyle sonuçlanan Karabağ Savaşı’nın ortasında kalan bu aşk hikâyesi, kitap hakkında çıkan tartışmaların daha da büyümesine neden oldu.Hakkında birçok olumsuz yorumlar yapılan kitap, halen eleştiri oklarından kurtulabilmiş değil. Bakü’den bir öğrenci olan Sultan Gafarov, “Bence bu tarz saçmalıklarla örülmüş bir kitap ancak iyiliğe inanmayan bir insanın kaleminden çıkmış olabilir. Karabağ’da zarar gören milyonlarca insana aldırmadan adeta kendi ülkesine tüküren bu kişi ancak hasta olabilir. Bu yapılan mundarlıktan başka bir şey değil” yorumunu yapıyor.Azerbaycan’da eşcinsellik 2000 yılında yasallaşmış ve insanlar arasında ayrım yapmak kanunlara aykırı olsa da, bu tür görüşler hâlâ yaygın ve cinsel kimliğini açıkça belli eden eşcinseller hayatın farklı alanlarında tacize maruz kalıyor.Azerbaycan İnsan Hakları Birliği Başkanı Eldar Zeynalov, toplumda eşcinsellere hâlâ nefretle yaklaşıldığını belirtirken kariyerinde başarılı olan bir eşcinselin ise, fakir bir heteroseksüelden daha çok saygı görebildiğinin de altını çiziyor. Kitabını kolay kolay basamayacağını bildiğini belirten yazar Aliyev, geçen ay eserini yayımlamayı başardı, üstelik büyük bir başarıya da imza attı. Zira kitapçıların yaptıkları açıklamaya göre Aliyev’in tartışmalı kitabı peynir ekmek gibi satılıyor ve yazarı destekleyenlerin sayısı da her geçen gün çoğalıyor.