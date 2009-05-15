Azerbaycan'da finale kaldı

Moskova'da yapılan 54. Eurovision yarı finalinin ikinci bölümü dün gece tamamlanırken, Azerbaycan da finale kalan gruplar arasında yer aldı.



Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan 54'üncü Eurovision yarı final seçmelerinin ikinci bölümü bu gece tamamlanırken, Azerbaycan da elemeleri geçen gruplar arasında yer aldı.



Moskova'daki Olimpiyski Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ikinci yarı final seçmelerinde sırasıyla Azerbaycan, Hırvatistan, Ukrayna, Litvanya, Arnavutluk, Moldova, Danimarka, Estonya, Norveç ve Yunanistan elemeleri geçti.



Böylece Türkiye'nin de aralarında olduğu ilk yari final elemelerini geçen 10 ve finallere doğrudan katılacak 5 ülkeyle birlikte Cumartesi günü yapılacak final yarışmasına katılacak 25 ülke belirlenmiş oldu.

