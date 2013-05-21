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Kültür-Sanat

Azerbaycan'da 'Eurovizyon'da neden Rusya'ya puan vermedik' soruşturması

Azerbaycan'ın Rusya Büyükelçisi Bülbüloğlu, "Bu verilere göre Rusya Azerbaycan'dan 10 puan almalıydı. Azeri televizyonunda bu konuyla ilgili açıklama yapılacak" dedi

21 Mayıs 2013 16:33

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Eurovizyon Şarkı Yarışması'nda ülkesinin Rusya'ya "sıfır" puan vermesiyle ilgili soruşturma açılmasını istedi.
 
Azeri yetkililere göre, telefon oylamalarında ve resmi Azeri jürisinde Rusya'nın şarkısına büyük destek verildi.

Devlet yayın kurumu oylamada ihlaller olabileceğini duyurdu. Rusya, Azerbaycan adına katılan Farid Mammadov'a en yüksek puan olan 12'yi vermişti.

Mammadov yarışmanın galibi Danimarkalı Emmelie de Forest'in ardından ikinci oldu.

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmada, Rus temsilci Dina Garipova ise beşinci oldu.

Azerbaycan'ın Rusya Büyükelçisi Polad Bülbüloğlu, Cumhurbaşkanı Aliyev'in soruşturma emri verdiğini ve oyların yeniden sayıldığını söyledi.

Bülbüloğlu çok sayıda Azeri'nin cep telefonu mesajlarıyla verdikleri oylarla Rusya'yı desteklediğini savundu.

Bülbüloğlu, "Bu verilere göre Rusya Azerbaycan'dan 10 puan almalıydı. Azeri televizyonunda bu konuyla ilgili açıklama yapılacak" dedi.

Devlet Televizyonu Genel Müdürü Kamil Guliyev de "Büyük olasılıkla belli bir çıkar çevresinin neden olduğu bu olayın, Rus ve Azeri halkları arasındaki kardeşçe ilişkiyi gölgelememesini samimiyetle umuyoruz" dedi.

Geçen yılkı yarışmaya ev sahipliği yapan Azerbaycan geçmişte bazı gerginlikler yaşansa da, geleneksel olarak Moskova'yla iyi ilişkiler kurmaya özen gösteriyor.


BBCTürkçe

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