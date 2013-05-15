Azerbaycan, Türkiye'den destek istiyor

Bu yıl Eurovision yarışmasında Azerbaycan'ı temsil edecek olan 21 yaşındaki Farid Mammadov ülkesinin bu yarışmadaki başarısını tekrarlamayı hedefliyor.

Mammadov yarışma öncesi yaptığı açıklamada, 'Tanıtım turnesi kapsamında gittiğim tüm ülkelerde hem Türkiye'yi hem de Azerbaycan'ı temsil ettiğimi dile getiriyorum. Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyorum, Bu sebeple Eurovision yarışmasında seslendireceğim 'Hold Me' isimli şarkıya Türkçe söz de yazarak ayrıca seslendirdim' dedi.

Mammadov, Türkiye'den alacağı telefon oylarının da yardımıyla ülkesine yeni bir zafer kazandırmak istiyor. Azerbaycan, 2011 yılında Ell ve Nikki'nin "Running Scared" adlı parçasıyla birincilik kazanmıştı.