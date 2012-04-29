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Yaşam

Azer Bülbül’ü 70’lik kalbi öldürmüş!

Arabesk-fantezi sanatçısı Azer Bülbül’ün kesin ölüm nedeni belli oldu

29 Nisan 2012 16:47

Antalya’da 6 Ocak gecesi otel odasında ölü bulunan arabesk-fantezi sanatçısı Azer Bülbül’ün kalp krizinden öldüğü kesinleşti. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, sanatçının kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu ve alkole rastlanmazken, ölmeden önce depresyon ilacı ve Viagra kullandığı, ancak bu ilaçların kalp krizini tetikleyecek dozda olmadığı saptandı.

Habertürk gazetesinin haberine göre; Bülbül’ün kalbinin harap durumda olduğunu belirten Adli Tıp uzmanları, “Kalbini çok ihmal etmiş. Damarları tıkanmış ve kalpte aşırı büyüme olmuş. Kendisi 43 yaşında olmasına rağmen kalbi 70 yaşındaki bir insanda görülebilecek bozukluğa sahipti” dediler.

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