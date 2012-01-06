Azer Bülbül otel odasında ölü bulundu

T24

Şarampol Caddesi'ndeki bir otelde konaklayan ünlü sanatçı Azer Bülbül, kendisini cep telefonu ile arayan ve ulaşamadığı için otele gelen menajeri tarafından odasında ölü bulundu.

Antalya’da kaldığı otel odasında ölü bulunan sanatçı Azer Bülbül’ün yapılan otopsisinde yaklaşık 13 saat önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Polisin odada yaptığı araştırmada cinsel gücü artırıcı özelliği bulunan hap kutusu bulunduğu iddia edildi. Bu arada Bülbül’ün kendisini dinlemeye gelen ve programdan sonra sanatçıyla birlikte otele giden 24 yaşındaki Sibel A.’

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde ifadesine başvurulan Sibel A.’nın, "Ben bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğinde garson olarak çalışıyorum. Azer Bülbül’ün tavernada program yaptığını duyunca kendisini dinlemek için oraya gittim. Orada kendisiyle tanıştık ve hayranı olduğumu söyledim. Sonra arkadaş olduk ve programdan sonra birlikte ayrılıp otele gittik. Burada kendisi ne olduğunu bilmediğim bir hap kullandı. Sonrasında birlikte olduk. Bir süre sonra fenalaştı. Bende korktuğum için hemen giyinip odadan hızla ayrıldım. Öldüğünü bilmiyordum" dedi.

Genç kadının sorgusu sürerken cinayet bürosu ekipleri otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde sabah saat 04.30 sıralarında Sibel A.’nın hızlı adımlarla otelden ayrıldığı görüldü. İhmal sonucu ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla gözaltında tutulan Sibel A., sağlık kontrolünden geçirildi.





Cenazesi kaldırıldı



Şarampol Caddesi'ndeki 3 yıldızlı Mostar Otel'in 4'üncü katındaki odasında ölü bulunan Azer Bülbül'ün cesedi, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otelden çıkartılarak cenaze aracına konuldu. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Bülbül'ün, ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü belirtildi.





Sevenleri otele koştu



Diğer yandan sanatçının ölüm haberini alan sevenleri otele akın etti. Geçen yıllarda Akdeniz Üniversitesi’nde çıkan olaylara karıştığı gazeteciler tarafından görüntülenen Ömer Ulusoy’un da otele gelenler arasında olduğu görüldü. Otel önünde bekleyen hayranları, savcılık ve polis incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Bülbül'ün tabutunu taşınmasına da yardım etti.





Son röportajı



Sanatçı Azer Bülbül, önceki gece programından önce yerel bir gazeteciyle yaptığı söyleşide, 'Antalya’yı tercih etmemin nedeni değerli dostlarım, aile büyüklerim olduğu için ve Antalya’yı çok beğendiğim için buradayım' demişti. Şimdiye kadar 21 kaset çıkaran Azer Bülbül 'Duygularım' isimli son kasetinin müjdesini vermişti.





Azer Bülbül kimdir?



1969 'da Kars Akyaka 'da (Arpaçay) dünyaya geldi Azer Bülbül.Gerçek adı Sübutay Kesgin ' dir.



Daha sonra ailesi ile birlikte Almanya'ya yerleşti.Müzik yaşantısına "Garip Yolcu" albümü ile başlayan Azer Bülbül daha sonra Halk Müziği - Arabesk tarzında "Yalan Olur" , "Ben Sana Vurgunum" , "Fırat" gibi albümleri ile müzik yaşantısına devam ederken asıl çıkışını 1996 yılında çıkardığı "Ben Babayım" adlı albümü ile yaptı.







