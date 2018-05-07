T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Azam Ali, çocuklarla buluşup şarkı söyledi

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında kente gelen ünlü etnik caz grubu Niyaz Featuring Azam Ali, çocuklarla buluşup atöyle çalışması yaptı

07 Mayıs 2018 18:18

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında kente gelen ünlü etnik caz grubu Niyaz Featuring Azam Ali, çocuklarla buluşup atöyle çalışması yaptı.
Toroslar Amfi Tiyatrosu\'nda gerçekleştirdiği konser öncesinde Umut Işığı Korosu ile bir araya gelen grubun solisti Azam Ali, çocukların merak ettiği soruları cevapladı. Müziğe başlaması, müzik kariyeri ve hislerini çocuklarla paylaşan Azam Ali, her soruyu tek tek cevapladı. Atölye çalışması sırasında çocuklara sık sık sarılarak onlarla yakından ilgilenen sanatçı, çocuklara hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye etti. Sohbetin ardından Azam Ali, \'Nine Heavens\' albümünde de yer alan \'Beni Beni\' türküsünü çocuklarla birlikte seslendirdi. Çocukların performansı ve ilgisi sonucu duygulanan ünlü sanatçı, şarkı bittikten sonra çocuklara sarıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MAŞEMERSİN DHAMERSİN Uluslararası Müzik FestivaliNiyaz Featuring Azam AliToroslar Amfi TiyatrosuUmut Işığı KorosuAzam AliMüziğeAtölyeSohbetinHeavensBeniFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24