Azadiya Welat'ın sahibi Ramazan Ölçen'e 15 yıl hapis istemi

KHK ile kapatılan tek Kürtçe günlük gazete Azadiya Welat’ın İmtiyaz Sahibi Ramazan Ölçen hakkında hazırlanan iddianame Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Ölçen’e “Yasal görünüm altında örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda hareket etmek” suçlaması yöneltilerek 15 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, “Örgüt üyeliği suçunu oluşturduğu” belirtildi, Ölçen’in üzerine atılı suçları reddeden ifadesine itibar edilmemesi istendi.

İddianamede, 7.5 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezası ile cezalandırılması istenmesiyle birlikte, Ölçen’in bazı haklardan mahrum bırakılması, mahkumiyet durumunda ve gözaltına alınmasından itibaren tüm yargılama giderinin kendisinden tahsil edilmesi talep edildi.

Azadiya Welat gazetesi, Bakanlar Kurulu'nun 30 Ekim 2016’da çıkarılan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılmıştı.