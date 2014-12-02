Az uyuyup depresyon mu, 'ayı gibi uyuyup' kilo vermek mi?

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "İyi uyumanın önemine dikkat çekerek "kış uykusuna yatan ayıları örnek alın" dedi. Ancak, Zirve Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir ise, Karatay'ın görüşleri ile ters düşen bir açıklama yaparak, çok fazla uyumak ya da çok az uykunun insanlarda strese ve depresyona neden olduğunu dile getirdi.

TGRT Haber TV'de yayınlanan “Ercan Gürses'le Haftasonu” programına konuk olan Canan Karatay, "Kış uykusuna yatan ayıları örnek alın. İyi uyuyun. Böylece daha az şişmanlarsınız" diye konuştu.

İnsanların ortalama 6-8 saat uykuya ihtiyaç olduğunu belirten Halk Sağlığı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir de, "İnsanlar kapalı, bulutlu, yağmurlu ve bunaltıcı havalarda isteksiz, enerjisi azalmış, morali olumsuz etkilenmiş, içe dönük olurlar. Bu durumun insanların daha çok uyumasına neden olabiliyor." dedi. 8 saatin üzerinde fazla uyumanın faydadan çok zarar verebileceğine değinen Ulutaşdemir, aşırı uyuyan kişilerde daha fazla uyuma isteği görüldüğünü kaydetti.

Zaman'da yer alan habere göre, fazla uyumanın hem strese, hem de beyne zarar verdiğine dikkat çeken Ulutaşdemir, "Çeşitli araştırmalar 8 saatten çok uyuyan kişilerin beyin fonksiyonlarının yavaşladığını ve öğrenme becerilerinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Ayrıca çok fazla uyumak ya da çok az uyumak insanların stresli olmasına ve daha önemlisi depresyona girmesine neden oluyor." şeklinde konuştu.

Uyku öncesi ağır yemek, alkol, sigara, kahve, çay ve egzersizin uykuyu kaçırdığını belirten Ulutaşdemir, "Yatmadan 4 saat önce sigara, kahve, çay ve kola içilmemesi gerekir. Her gün düzenli şekilde egzersiz yapılmalıdır. Yatarken televizyon seyretmek yerine rahatlatıcı kitaplar okumak, hafif müzik dinlemek faydalıdır. Yatmadan önce 15-20 dakikalık ılık banyo yapılması, ılık süt içilmesi de uyumaya yardımcı olur. Fazla kilolardan kurtulmak uyku için faydalıdır." açıklamalarda bulundu.



